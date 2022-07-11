نقش آمریکا در حملات اوکراین به روسیه فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گروه هکری «RaHDit» اعلام کرد که طبق آخرین اطلاعاتی که این گروه به دست آورده است، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعات راداری، نقشه و همچنین تصاویر ماهواره‌ای از خاک روسیه را به اوکراین می‌دهد تا کی یف بتواند در حملات موشکی و توپخانه‌ای خود به اهدافی در خاک روسیه از آنها استفاده نماید.

یکی از هکرهای گروه مذکور که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با ریانووستی در این باره گفت: ما به یقین می‌دانیم که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا به اوکراین تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های راداری، از جمله تصاویر ماهواره‌ای از قلمرو روسیه، مناطقی که موشک‌ها و خمپاره‌های اوکراینی به آن سمت شلیک می‌شوند، ارائه می‌کند. ما شاهد این مسئله هستیم که سیستم‌های تشخیص راداری آنها به نفع اطلاعات اوکراینی‌ها کار می‌کند.

طبق گفته وی، برای انجام چنین حملاتی باید اطلاعاتی دقیق از محل اهداف مورد نظر داشت.

نمونه اخیر این مسئله، حمله موشکی اوکراین به شهر مرزی «بلگورود» در روسیه در حدود یک هفته پیش است، جایی که هدف سه فروند موشک «توچکا-یو» اوکراینی قرار گرفت. البته پدافند هوایی ارتش روسیه موفق شد تا هر سه موشک را در هوا منهدم نماید.

نقش کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در قبال جنگ با روسیه مسئله جدیدی نیست و پیشتر رسانه‌ها و نشریات آمریکایی نیز در این باره به افشاگری پرداخته بودند. از جمله آنها می‌توان به گزارش نیویورک تایمز درباره کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در غرق کردن رزمناو «مسکوا» در دریای سیاه اشاره کرد.

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