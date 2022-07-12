به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «قابیل فراموش نمیشود» نوشته زهرا امینی بهتازگی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.
شخصیت این رمان یک دختر ۱۶ ساله به اسم مینا است که طی اتفاقات و ماجراهای زیادی که در طول داستان طی میکند به یک تغییر و تحول عمیق میرسد.
مینا دختر شانزدهسالهای است که با پدر و مادربزرگ و نامادریش زندگی میکند و ساکن محلههای پایین شهر اصفهان است. مینا دختری بدحجاب است که در پارتیها شرکت میکند، مشروب می نوشد و دلش میخواهد مثل آدمهای پولدار زندگی کند. او در یک مغازه عطر فروشی کار میکند، روزی متوجه میشود که صاحب مغازه که به او قول ازدواج داده قاچاقچی مواد مخدر است و در مغازه اش مواد مخدر رد و بدل میکند، او محل اختفای هروئینها را پیدا میکند، یک بسته هروئین برمیدارد تا بفروشد و پول زیادی به دست بیاورد. صاحب مغازه و قاچاقچیها تعقیبش میکنند که هروئینها را بگیرند. مینا فرار میکند به مسجد میرود، در مسجد اطلاعیه اردویی را میبیند. مقصد اردو مشهد است و مینا تا به حال به مشهد نرفته است، برای فرار از دست قاچاقچیها به مشهد میرود و ادامه ماجرا....
این کتاب با هدف انعکاس و به تصویر کشیدن تحولات درونی نوجوانان تهیه شده و هدفش الگوسازی برای جامعه نوجوان کشور است. پرداختن به وضعیت نوجوانانی که به تازگی با تحولی شگرف مسیر حرکت به سمت کمال را طی میکنند.
دوران نوجوانی دوران کشف هویت وجودی و اجتماعی است. وقتی فرزندان به دوران بلوغ و نوجوانی پا میگذارند، بیشتر والدین دوران بسیار سختی را تجربه میکنند. در دوره نوجوانی آن چه که بسیار حساس و سرنوشت ساز است، رفتار والدین با نوجوان است و هر نوع رفتار نادرست با نوجوان زمینه ساز مشکلات جبران ناپذیری خواهد شد، بنابراین در این دوره لزوم حساسیت بیشتر والدین در تعلیم و تربیت نوجوان احساس میشود. باید نوجوان را آگاه کنیم که تجربیات این دوره گذراست و باید هرچه زودتر به خانواده نشان دهد که بزرگ شده و دیگر نیازی نیست که والدین نگران او باشند. آگاه کردن نوجوان از شرایط و رفتارهایش کمک بسیار بزرگی به روند رفتارهای او میکند. بی شک درک این موضوع برای نوجوان تا حدودی زمان بر است اما نگرانی والدین را کاهش میدهد. این رمان به دنبال نشان دادن اتفاقی بزرگ و تحولی عمیق در نگرش نوجوانان است. هدف تحقیر کردن، کم ارزش شمردن عقاید مختلف یا قضاوت نیست بلکه هدف جرئت آموزی و رسیدن به تحول و تولدی دوباره است. اهمیت پذیرش نوجوان توسط خانواده آن چه است که در سراسر این رمان خودنمایی میکند.
اینکتاب با ۱۹۰ صفحه و قیمت ۷۵ هزار تومان منتشر شده است.
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