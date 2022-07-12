تیم فوتبال بانوان بم افتخار ورزش کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از مدیران ورزش کرمان اظهارداشت: توسعه ورزش در ابعاد مختلف یکی از سیاست‌های کلی است که موجب ارتقا سلامت و نشاط جامعه می‌شود.

وی با اشاره به درخشش تیم‌های مختلف ورزشی کرمان در عرصه‌های ملی و بین المللی گفت: استعدادهای زیاد ورزشی در کرمان نشان دهنده ظرفیت‌های استان است و باید از این استعدادهای حمایت کرد.

وی عنوان کرد: تیم فوتبال بانوان بم که قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان شد یکی از نمونه‌های استعدادهای ورزش کرمان است که به افتخار فوتبال استان تبدیل شده است.

استاندار کرمان بیان کرد: تقدیر از مدال آوران پارالمپیک در استان کرمان با تأخیر مواجه شده که اصولاً نباید اینگونه می‌شود و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.