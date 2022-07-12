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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۸

استاندار کرمان:

تیم فوتبال بانوان بم افتخار ورزش کرمان است

تیم فوتبال بانوان بم افتخار ورزش کرمان است

کرمان – استاندار کرمان تیم فوتبال بانوان بم را افتخار ورزش استان کرمان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از مدیران ورزش کرمان اظهارداشت: توسعه ورزش در ابعاد مختلف یکی از سیاست‌های کلی است که موجب ارتقا سلامت و نشاط جامعه می‌شود.

وی با اشاره به درخشش تیم‌های مختلف ورزشی کرمان در عرصه‌های ملی و بین المللی گفت: استعدادهای زیاد ورزشی در کرمان نشان دهنده ظرفیت‌های استان است و باید از این استعدادهای حمایت کرد.

وی عنوان کرد: تیم فوتبال بانوان بم که قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان شد یکی از نمونه‌های استعدادهای ورزش کرمان است که به افتخار فوتبال استان تبدیل شده است.

استاندار کرمان بیان کرد: تقدیر از مدال آوران پارالمپیک در استان کرمان با تأخیر مواجه شده که اصولاً نباید اینگونه می‌شود و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

کد مطلب 5536831

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