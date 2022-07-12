به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری دجله عراق، علی رضا گونای، سفیر ترکیه در بغداد امروز سه‌شنبه در سخنانی ضمن رد اتهامات علیه کشورش مبنی بر قطع آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها، خود عراق را به دلیل هدر دادن منابع آبی و عدم استفاده از این منابع به شیوه صحیح، مسئول خشکسالی در این کشور دانست.

سفیر ترکیه با بیان اینکه آب به طور گسترده در عراق هدر می‌رود و باید تدابیری فوری برای جلوگیری از این موضوع اتخاذ شود، گفت: راه حل مشکل خشکسالی، درخواست بیشتر آب نیست بلکه استفاده درست از این منابع راه حل است و ما برای کمک به عراق آماده هستیم.

گونای خاطرنشان که باید در زیرساخت‌ها سرمایه گذاری انجام شود و شرکت‌های ترکیه‌ای آمادگی این را دارند و این کشور طبیعتاً از آب برای تامین نیازهای خود در کشاورزی و انرژی استفاده می کند.

وی یادآور شد که خشکسالی تنها مشکل عراق نیست بلکه این مساله در نتیجه گازهای گلخانه‌ای به معضل ترکیه و کل منطقه هم تبدیل شده است و در سال‌های آینده شاهد موج‌های بیشتر خشکسالی خواهیم بود.

گونای همچنین گفت که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرده است:« آب نعمت خداست و ما هرگز برادران عراقی خود را از این نعمت محروم نخواهیم کرد».

سفیر ترکیه در پایان گفت که مهم این است که عراق مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.