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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۳۸

سفیر ترکیه در عراق:

طی سال‌های آینده شاهد موج‌های بیشتر خشکسالی خواهیم بود

طی سال‌های آینده شاهد موج‌های بیشتر خشکسالی خواهیم بود

سفیر ترکیه در بغداد ضمن رد اتهامات علیه کشورش مبنی بر قطع آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها، خود عراق را مسئول خشکسالی در این کشور دانست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری دجله عراق، علی رضا گونای، سفیر ترکیه در بغداد امروز سه‌شنبه در سخنانی ضمن رد اتهامات علیه کشورش مبنی بر قطع آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها، خود عراق را به دلیل هدر دادن منابع آبی و عدم استفاده از این منابع به شیوه صحیح، مسئول خشکسالی در این کشور دانست.

سفیر ترکیه با بیان اینکه آب به طور گسترده در عراق هدر می‌رود و باید تدابیری فوری برای جلوگیری از این موضوع اتخاذ شود، گفت: راه حل مشکل خشکسالی، درخواست بیشتر آب نیست بلکه استفاده درست از این منابع راه حل است و ما برای کمک به عراق آماده هستیم.

گونای خاطرنشان که باید در زیرساخت‌ها سرمایه گذاری انجام شود و شرکت‌های ترکیه‌ای آمادگی این را دارند و این کشور طبیعتاً از آب برای تامین نیازهای خود در کشاورزی و انرژی استفاده می کند.

وی یادآور شد که خشکسالی تنها مشکل عراق نیست بلکه این مساله در نتیجه گازهای گلخانه‌ای به معضل ترکیه و کل منطقه هم تبدیل شده است و در سال‌های آینده شاهد موج‌های بیشتر خشکسالی خواهیم بود.

گونای همچنین گفت که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرده است:« آب نعمت خداست و ما هرگز برادران عراقی خود را از این نعمت محروم نخواهیم کرد».

سفیر ترکیه در پایان گفت که مهم این است که عراق مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.

کد مطلب 5536915

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