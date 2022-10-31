عراق یکی از ۵ کشور آسیب پذیر جهان از حیث تغییرات آب و هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحره، امروزه عراق با خشکسالی، بارندگی کم، درجه حرارت بالا و تسریع بیابان زایی، به یکی از پنج کشور آسیب پذیر جهان در برابر پیامدهای تغییرات آب و هوایی تبدیل شده است. رودخانه دجله با کاهش بارندگی و همچنین سدهای ساخته شده در ترکیه، نیز در معرض نابودی است.

مقامات عراقی و کشاورزان در عراق، ترکیه را متهم می کنند که با ساختن سد، از رسیدن آب به عراق جلوگیری کرده است.آمارهای رسمی نیز این امر را تایید می کند. امسال میزان آب سرازیر شده به رود دجله، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۵ درصد کاهش یافته است و این نشان می دهد که ترکیه از ورود آب به عراق جلوگیری نموده است.

این امر عامل تنش بین آنکارا و بغداد شده است، و بغداد مرتباً از آنکارا می خواهد که مقادیر بیشتری آب آزاد کند.

در پاسخ به درخواست دولت عراق، «علی رضا گونی»، سفیر ترکیه در عراق، در ماه ژوئیه از عراقی‌ها خواست تا از آب موجود به نحو احسن استفاده کنند و در توئیتی که جنجال زیادی در عراق به پا کرد، نوشت که «آب در مقیاس وسیعی در عراق هدر می‌رود.

امسال به دلیل خشکسالی، مقامات عراق سطح زیر کشت در سراسر این کشور را به نصف کاهش دادند و با توجه به اینکه آب کافی در استان دیالی وجود نداشت، امسال در این استان هیچگونه برداشتی صورت نمی گیرد و این یعنی قطع امرار معاش مردم این منطقه.

«ابومهدی»، کشاورز ۴۲ ساله در این باره می گوید: با این وضع، «ما باید کشاورزی را کنار بگذاریم، دام های خود را بفروشیم و ببینیم کجا می توانیم برویم».

بانک جهانی در پایان سال ۲۰۲۱ هشدار داد که تا سال ۲۰۵۰، افزایش یک درجه سانتیگراد دمای هوا و کاهش ۱۰ درصدی بارندگی، منجر به کاهش ۲۰ درصدی آب شیرین موجود در عراق خواهد شد.

سازمان ملل متحد و چندین سازمان غیردولتی در ماه ژوئن هشدار دادند که کمبود آب و چالش های کشاورزی پایدار و امنیت غذایی از جمله محرک های اصلی مهاجرت روستا به شهر در عراق است.

بر اساس گزارشی که سازمان بین المللی مهاجرت در ماه اوت منتشر کرد، تا پایان ماه مارس ۲۰۲۲، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ خانواده به دلیل عوامل محیط زیستی در ۱۰ استان عراق، آواره شدند.

تابستان امسال، سطح آب رودخانه دجله در بغداد به قدری پایین بود که برخی از جوانان عراقی در وسط آن، والیبال بازی کردند.

وزارت آب عراق دلیل این امر را رسوبات ماسه می داند، زیرا این رسوبات به دلیل عدم جریان آب دیگر به سمت جنوب تخلیه نمی شوند، در کف دجله جمع شده و با ترکیب شدن با فاضلاب تبدیل به یک بحران جدید شده اند.

«هاجر هادی»، فعال محیط زیست ۲۸ ساله، در این باره می گوید که «عدم آگاهی» کافی از سوی دولت و مردم نسبت به بحران های زیست محیطی، باعث پیچیده تر شدن این بحران ها شده است.

این زن جوان در دانشگاه، علوم زیستی خوانده است و از سال ۲۰۱۵ با سازمان غیردولتی «اقلیم سبز»، برای حفاظت از محیط زیست همکاری می کند.

وی گفت: طوفان های گرد و غبار از عدم ایجاد نمی شوند، بلکه ناشی از افزایش بیابان زایی و کمبود فضای سبز در مناطق مختلف عراق است.