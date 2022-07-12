«جانسون» جلوی رأی اعتماد به دولت خود را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی حزب کارگر انگلیس امروز سه شنبه اعلام کرد که «بوریس جانسون» نخست وزیر مستعفی این کشور مانع برگزاری جلسه رأی اعتماد به اعضای دولت خود خواهد شد.

سخنگوی حزب کارگر در این خصوص گفت که «بوریس جانسون» نخست وزیر موقت انگلیس از تلاش حزب کارگر در جهت برگزاری رأی اعتماد به دولت خود در روز چهارشنبه جلوگیری خواهد کرد.

این مقام حزب کارگر اعلام کرد که این دولت ترسیده است و از ارائه زمان برای مذاکره بر سر رأی اعتماد جلوگیری می کند.

این سیاستمدار انگلیس، اقدام جانسون را کاملا بی سابقه و سوءاستفاده از قدرت توصیف کرد.

حزب کارگر پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد چنین جلسه ای را به منظور جلوگیری از ماندن جانسون در قدرت تا زمان تعیین جانشین او برگزار کند. انتظار می رود روند انتخاب نخست وزیر انگلیس تا ۵ سپتامبر طول بکشد.

جانسون پس از رسوایی های اخیر کابینه اش و در پی کناره گیری ۵۰ وزیر و نماینده هم حزب خود در پارلمان از همکاری با او سرانجام استعفای خود را از مقام نخست وزیری اعلام کرد. با اعلام استعفای رسمی جانسون از نخست وزیری انگلیس، حزب محافظه کار روند انتخاب جایگزین وی را از پنجشنبه کلید زد، روندی که ممکن است هفته ها و شاید ماه ها تا حصول نتیجه به طول بیانجامد.