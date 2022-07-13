ضیافت علوی با اطعام ۱۰ هزار نفر در داراب

حجت الاسلام محمدرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ضیافت علوی در راستای اطعام ۱۰ هزار نفری مردم و نیازمندان در ایام عید غدیر و دهه ولایت خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با مشارکت خیرین نیک اندیش دارابی است که ۱۰ هزار نفر در روز عید عدیر خم میهمان سفره حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در داراب هستند.

وی به دیگر برنامه‌های ستاد غدیر شهرستان داراب اشاره کرد و افزود: ۳۰ عنوان ویژه برنامه متنوع در دهه امامت و ولایت در داراب آغاز شده که هر یک به فراخور زمانی با استقبال کم‌نظیر مردم روبرو شده است‌.

کاروان شادی پیاده از امام زاده سید ابوالقاسم به سمت بیت آیت الله نسابه در روز عید غدیر، نشست معرفتی نخبگان و برترین‌های شهرستان داراب در رشته‌های ورزشی، علمی، هنری حوزوی و دانشگاهی با موضوع پاسخ به شبهات غدیر، توزیع ۱۰ هزار پرس غذای گرم، توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی در بین نیازمندان، تجلیل از حافظان قرآن و قاریان، همایش بزرگ مدافعان حریم خانواده و موکب دختران انقلاب توسط بسیج جامعه زنان و امور بانوان دفتر امام جمعه از برنامه‌های شاخص دهه ولایت و امامت در داراب است که امام جمعه این شهرستان به آن اشاره داشت.

به گفته حجت الاسلام خسروی ارائه میز مشاوره، عرضه محصولات حجاب، میز کودک، میزخیاطی و میز فرهنگی از دیگر برنامه‌های ستاد بنیاد غدیر داراب در سال جاری بوده که در حال اجرا است.