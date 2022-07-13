ترجمه کتاب «ده سال با حافظ اسد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ده سال با حافظ اسد» نوشته بثینه شعبان بهتازگی با ترجمه رامین حسین آبادیان توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران منتشر شد.
اینکتاب، نخستین کتابی است که با استناد به اسناد و منابع آرشیوی وزارت خارجه و کاخ ریاست جمهوری سوریه به موضوع نبرد عربی اسرائیلی، فرایند مذاکرات صلح خاورمیانه در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی و همچنین خاطرات نویسنده به عنوان مترجم ویژه حافظ اسد پرداخته است.
نویسنده در این کتاب به بیان برخی گفتوگوها و اظهارنظرها در جریان مذاکرات در پشت درهای بسته حافظ اسد با رئیسجمهور و وزرای خارجه آمریکا و مقامات دیگر کشورها میپردازد که شاید کسی تا به حال آنها را نشنیده باشد.
بثینه شعبان همچنین با ارائه تصویری از فضای جلسات هیأتهای مذاکرهکننده سوری و اسرائیلی، به بیان دیدگاهها و نحوه رفتار این دو هیأت در جریان مذاکرات فرایند صلح میپردازد.
این اثر در یازده فصل تألیف شده است. «در مسیر مادرید»، «خوشا به سعادت حامیان صلح»، «روی کار آمدن بیل کلینتون»، «ماه عسل سوریه و آمریکا در دوران کلینتون»، «ودیعه رابین»، «زمین هسته اصلی منازعه»، «میراث یوسفالعظمه»، «تفاهمنامه آوریل»، «مذاکرات غیرمحرمانه رونالدلاودر»، «فاجعه شبرزتاون» و «مردی که حاضر به امضای توافقنامه نشد» عناوین بخشهای مختلف این کتاب هستند.
«ده سال با حافظ اسد» در ۴۰۸ صفحه با قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه شده است.
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