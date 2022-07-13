رکورد مصرف آب در ارومیه شکسته شد/لزوم کاهش ۱۵درصدی مصرف آب

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف خوش سیرت ظهر چهارشنبه مدیریت یکپارچه منابع آبی آذربایجان غربی با اعلام اینکه رکورد مصرف آب شرب طی روز گذشته در استان شکسته شد، افزود: متوسط سرانه مصرف آب در استان به ازای هریک نفر ۲۲۰ لیتر و در ارومیه نیز به ۲۵۰ لیتر رسیده که کاهش این ارقام نیازمند فرهنگ سازی است.

وی با بیان اینکه کلیه تأسیسات تأمین آب شرب در استان و شهرستان ارومیه با تمام ظرفیت در مدار بهره برداری قرار دارند، اظهار داشت: در شبانه روز گذشته هر فرد در شهرستان ارومیه به طور متوسط ۲۱۰ لیتر آب مصرف کرده که این میزان از استاندارد تعریف شده ۱۵۰ لیتر بسیار بالا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی افزود: این اضافه مصرف طبیعتاً در بخش شرب صورت نمی‌گیرد و عمده این مصرف در مصارف غیرضرور و شستشوی اتومبیل، حیاط منازل و کوچه‌ها است.

خوش سیرت با دعوت از مشترکین برای رعایت الگوی مصرف و کاهش مصارف غیر ضرور گفت: ۶۰ درصد مردم استان خصوصاً در شهرستان ارومیه الگوی مصرف آب را رعایت و ۴ درصد نیز جزو مشترکین پرمصرف هستند که از این میزان نیز ۱۵ درصد در ردیف مشترکین بدمصرف قرار دارند.

وی با اشاره به مشکلات قطعی و افت فشار آب در برخی مناطق شهر ارومیه در روز گذشته اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب قطعی آب بدون برنامه ریزی شده نداشته و مشکلات اینچنینی نیز در اثر افزایش مصرف و کاهش سطح آب مخازن ذخیره ایجاد می‌شود.

خوش سیرت گفت: در شهرک‌های ایثار و کارگران ارومیه و مناطقی که در ارتفاعات قرار دارند، سطح آب ورودی به مخازن بلافاصله در اثر افزایش مصرف کاهش یافته و این امر موجب بروز افت فشار و گاهاً نیز باعث قطع جریان آب شرب مشترکین می‌شود.

وی افزود: مشترکین آب، تنها با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصارف اضافه و غیر ضرور خود این امکان را فراهم می‌کنند تا کلیه مشترکین در مناطق شهرها و روستاهای استان در فصل گرم سال، از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شوند.