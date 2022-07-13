دومین «دیدارِ متن» با محور بررسی آثار رضا براهنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره نشست «دیدارِ متن» در «خونهکار دگره» و همراهی ۵ شاعر شناخته شده طی دو روز برگزار میشود.
در اینبرنامهها شمس آقاجانی و رؤیا تفتی (پنجشبه ۲۳ تیرماه ساعت ۱۹)، علیرضا بهنام (ساعت ۲۱) و لیلا صادقی و محمد آزرم (دوشنبه ۲۷ تیرماه به ترتیب ساعت ۱۹ و ۲۱) در ارتباط با جنبههای گوناگون آثار و فعالیتهای رضا براهنی به بحث و تبادل نظر میپردازند.
رضا براهنی طی عمر حرفهای خود در حوزه نقد ادبی، داستان نویسی و تغییر بنیانهای شعر معاصر فارسی تأثیر بهسزایی گذاشت. «خطاب به پروانهها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟» از جمله مهمترین آثار او است که نخستین بار در سال ۱۳۷۴ به چاپ رسید. کتاب دربرگیرنده دو بخش است. خطاب به پروانهها، شامل شعرهای رضا براهنی و بخش دوم، چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟، بحثی نظری در خصوص شعر که براهنی در آن ضمن برشمردن تضادهای حاکم بر نظریهپردازی نیما یوشیج و احمد شاملو و شعرهای این دو، در برابر نظریه و شعرهای آنها و آرای شاعران دیگر و شعرهایشان، نظریه جدیدی مطرح میکند که به زعم او، شعر فارسی با تکیه بر آن، میتواند خود را از بنبست شعر کهن و شعر نیمایی و شعر سپید نجات دهد. انتشار این دفتر، لقب بنیانگذار جریان شعر پست مدرن ایران را برای رضا براهنی به همراه آورد.
حضور در ایننشستها برای عموم آزاد است.
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