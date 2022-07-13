گرد و غبار ارمغان وزش باد برای البرز

آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است.
وی ادامه داد: به موجب آن در پارهای نقاط وزش باد لحظهای، گرد و غبار و کاهش موقت کیفیت هوا مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف همراه با غبار محلی است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۸ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا صاف صاف همراه با غبار محلی است.
بهارونداحمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۷ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۲۰ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.
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