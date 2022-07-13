تصمیمات غلط منجر به کاهش جمعیت روستایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر چهار شنبه در همایش بزرگداشت سالروز تأسیس دهیاری‌ها اظهار کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه و آبادانی روستاها استفاده خواهیم کرد.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: هرچقدر در شهرها روابط اجتماعی کمرنگ است، در روستاها این امر پررنگ بوده که باید این ظرفیت حفظ شود.

وی افزود: ریشه تمامی مشکل‌های ما عدم توجه به روستا است که منجر به مهاجرت شده؛ تصمیمات بالا دستی غلط باعث بروز شرایط فعلی است.

حسین نژاد گفت: تصمیمات غلط باعث شده انگیزه مردم برای حضور در روستاها کاهش پیدا کند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: اعتلای روستا نیازمند شناخت وظایف و جایگاه دهیاران است و به واسطه این افراد می‌توان مشکل روستا را کاهش داد.

وی بیان کرد: دهیاران باید علاوه بر وظایف خود به سایر مشکلات روستا رسیدگی کنند و مانند یک محور عمل کنند.