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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۶

استاندار خراسان شمالی:

تصمیمات غلط منجر به کاهش جمعیت روستایی شده است

تصمیمات غلط منجر به کاهش جمعیت روستایی شده است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تاکید بر لزوم احیای ظرفیت‌های روستاها، گفت: تصمیمات غلط باعث شده انگیزه مردم برای حضور در روستاها کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر چهار شنبه در همایش بزرگداشت سالروز تأسیس دهیاری‌ها اظهار کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه و آبادانی روستاها استفاده خواهیم کرد.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: هرچقدر در شهرها روابط اجتماعی کمرنگ است، در روستاها این امر پررنگ بوده که باید این ظرفیت حفظ شود.

وی افزود: ریشه تمامی مشکل‌های ما عدم توجه به روستا است که منجر به مهاجرت شده؛ تصمیمات بالا دستی غلط باعث بروز شرایط فعلی است.

حسین نژاد گفت: تصمیمات غلط باعث شده انگیزه مردم برای حضور در روستاها کاهش پیدا کند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: اعتلای روستا نیازمند شناخت وظایف و جایگاه دهیاران است و به واسطه این افراد می‌توان مشکل روستا را کاهش داد.

وی بیان کرد: دهیاران باید علاوه بر وظایف خود به سایر مشکلات روستا رسیدگی کنند و مانند یک محور عمل کنند.

کد مطلب 5537673

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    نظرات

    • IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      لطفا روستاها را بازسازی کنید روستاییان برگردند روستاهاشان
    • IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ازانجاییکه خراسان شمالی استان اقوام مختلف ترک وکرد وتات وکرمانج و.ترکمن است وهرکدام اداب خودشان را دارد بهتر است به روستاهای خود برگردند...است وهرکدام محدوده جغر افیایی خاص دارندچهره بجنورد واقعا غیرقابل تحمل است

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