تصمیمات غلط منجر به کاهش جمعیت روستایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر چهار شنبه در همایش بزرگداشت سالروز تأسیس دهیاریها اظهار کرد: از ظرفیتهای قانونی برای توسعه و آبادانی روستاها استفاده خواهیم کرد.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: هرچقدر در شهرها روابط اجتماعی کمرنگ است، در روستاها این امر پررنگ بوده که باید این ظرفیت حفظ شود.
وی افزود: ریشه تمامی مشکلهای ما عدم توجه به روستا است که منجر به مهاجرت شده؛ تصمیمات بالا دستی غلط باعث بروز شرایط فعلی است.
حسین نژاد گفت: تصمیمات غلط باعث شده انگیزه مردم برای حضور در روستاها کاهش پیدا کند.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: اعتلای روستا نیازمند شناخت وظایف و جایگاه دهیاران است و به واسطه این افراد میتوان مشکل روستا را کاهش داد.
وی بیان کرد: دهیاران باید علاوه بر وظایف خود به سایر مشکلات روستا رسیدگی کنند و مانند یک محور عمل کنند.
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