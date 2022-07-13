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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۹

قالیباف در دیدار با رئیس جمهور ازبکستان:

لغو روادید میان ۲کشور گام مهمی برای جهش در همکاری‌های اقتصادی است

لغو روادید میان ۲کشور گام مهمی برای جهش در همکاری‌های اقتصادی است

رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان با رئیس جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار دو طرف بر لزوم توسعه روابط همه جانبه دو کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شوای اسلامی کشورمان امروز با «شوکت میرضیایف» رئیس جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کلان دو کشور بر گسترش روابط همه جانبه، امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و لغو روادید میان دو کشور را گام‌های مهم برای جهش در همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی دوجانبه دانست.

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان نیز در دیدار با قالیباف ضمن استقبال از پیشنهادهای رئیس مجلس کشورمان، تقویت همکاری در حوزه‌های دانش بنیان و استفاده از توان فناورانه شرکت‌های ایرانی را مورد توجه قرار داد.

وی همچنین بر نقش دیپلماسی پارلمانی به عنوان تسهیل کننده روابط دو کشور تاکید کرد.

گفتنی است، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز با رؤسای مجالس قانون گذاری و سنای جمهوری ازبکستان نیز دیدار و در مورد گسترش روابط پارلمانی رایزنی کرد.

کد مطلب 5537750

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