به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سامی مسعودی رئیس شورایعالی حج و عمره عراق با حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در مکه مکرمه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف درباره روند اعزام و حضور زائران ایرانی و عراقی در حج امسال تبادل نظر کرده و تشکیل کارگروه‌های مشترک برای رایزنی درباره حج آینده و سفرهای عمره را خواستار شدند.

رئیس شورایعالی حج و عمره عراق به برگزاری حج و گردآمدن مسلمانان در این کنگره اشاره کرد و گفت: بعد از وقفه دو ساله که به دلیل بیماری کرونا ایجاد شد، مشاهده می‌کنیم که مسلمانان با اشتیاق به حج آمده و مناسک خود را انجام می‌دهند.



در این دیدار دو طرف همکاری و تبادل نظر مسئولان و کارشناسان را در خصوص مسائل اقتصادی، اجرایی و فرهنگی حج مفید ارزیابی کرده و آن را در ارائه خدمات مطلوب‌تر به حجاج مؤثر دانستند.

رئیس شورایعالی حج و عمره عراق با اشاره به هزینه سفرهای زمینی و هوایی زائران عراقی در حج امسال، از پیش بینی اعزام حدود یک میلیون زائر عراقی با شروع عمره خبر داد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد که با توجه به کمتر بودن هزینه‌های سفر زمینی از این سفر استقبال صورت گیرد.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام والمسلمین نواب با استناد به روایات به ارزش خدمت گزاری به ضیوف الرحمان اشاره و ابراز امیدواری کرد که با تلاش هرچه بیشتر دست‌اندرکاران زمینه حضور اقشار مختلف مردم در حج و سفر عمره فراهم شود و از این عنایت الهی بهره مند شوند.

رئیس شورایعالی حج و عمره عراق هم با ابراز خرسندی از حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در کنار زائران ایرانی اظهار داشت: تبادل دیدگاه‌های دو طرف در خصوص حج و اعمال و مناسک آن و همکاری‌های دینی و فرهنگی به غنی شدن این سفر معنوی کمک خواهد کرد.

وی افزود: در حج می‌توان به منافع فراوان دنیوی و اخروی در سطح فردی و اجتماعی دسترسی پیدا کرد.

در این دیدار که رئیس حوزه‌های علمیه سراسر کشور و معاونین بعثه مقام معظم رهبری نیز حضور داشتند آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) و طرح این سوال که چرا مسلمانان به حج می آیند، اظهار داشت: انسان می‌خواهد به کمال برسد و چنین فردی حالت ایستائی و قهقراء ندارد.

جانشین نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در مدینه بعد افزود: هرسال نسبت به سال قبل در همه ابعاد بین بعثه های ایران و عراق ارتباط و تعامل بیشتری باید وجود داشته باشد و با تبادل نظر در ابعاد مختلف از جمله مسائل دینی و احکام الهی، تجربیات، برنامه‌ریزی و مسائل اداری رو به کمال حرکت کنند و در کنار یکدیگر به حرکت متعالی ادامه دهند.

در ادامه این نشست، با توضیحات حجت الاسلام والمسلمین علی خیاط معاون بین الملل بعثه مقام معظم رهبری به مفاد یادداشت تفاهم همکاری بین بعثه های ایران و عراق اشاره شد و طرف عراقی اعلام کرد که با توجه به طی شدن مراحل و کسب موافقت‌های لازم، این یادداشت تفاهم بعد از موسم حج امضا خواهد شد.

وی افزود: این یادداشت تفاهم زمینه خوبی را برای همکاری بعثه های دو کشور در ابعاد مختلف فراهم می‌کند و ما علاقمندیم که این یادداشت تفاهم هرچه زودتر امضا شود و همکاری‌های فی مابین در حوزه حج و زیارت در آن چارچوب تعریف شود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با بیان اینکه حج فرصت خوبی برای رایزنی میان مسئولان بعثه های کشورهای اسلامی است، تصریح کرد: این فرصت زمینه تعامل بیشتر و ایجاد تغییرات برای بهره مندی بیشتر حاجیان و ارتقا سطح روحانیت و معنویت در زائران را فراهم می‌کند.