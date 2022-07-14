به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی ظهر امروز در جلسه قرارگاه عفاف و حجاب استان، اظهار کرد: تصمیمات این قرارگاه باید عملیاتی و قابل اجرا بوده و صرفاً به برگزاری جلسات اکتفا نشود.

وی ادامه داد: متولیان فرهنگی از جمله ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و حوزه هنری و مراکز آموزشی و دانشگاهی هم در این حوزه ورود کرده و اقدامات فرهنگی را در دستور کار قرار دهند.

هیچ نوع برنامه آموزشی مدون در حوزه زیست عفیفانه برای مردان تعریف نشده است

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه گفت: در زمینه عفاف و حجاب باید در عرصه تولید اندیشه کار کرده و با مهندسی معکوس حرکت کنیم، چراکه درگیر فضایی هستیم که در گذشته وجود نداشته، اما امروز عملاً در زندگی ما تأثیر گذاشته است.

زهرا کوهی تصریح کرد: هیچ نوع برنامه آموزشی مدون در حوزه زیست عفیفانه برای مردان تعریف نشده و نوک پیکان همیشه به سمت بانوان بوده است.

وی با اشاره به اینکه بالا بردن درک اجتماعی بسیار مهم است، افزود: باید درک اجتماعی را با برنامه‌های تبیینی، ترویجی و تبلیغی در حوزه عفاف و حجاب ارتقا دهیم و در این صورت است که خود مردم وارد عرصه خواهند شد.

کوهی با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی خلاء داریم و باید مسائل قانونی این حوزه حل شود، متذکر شد: هر کار عملیاتی باید با نگاه علمی و با مبنای نظری انجام شود.

وی اضافه کرد: گروه رصد و دیده‌بانی فرهنگی و اجتماعی در بحث خانواده و مسأله پوشش تشکیل شود تا با نگاهی به گذشته، اتفاقات آینده را پیش‌بینی کند و نتایج را برای تصمیم‌گیری بهتر به قرارگاه عفاف و حجاب اعلام کند.