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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۸:۲۰

اسناد مالی قدیمی دردسرساز شد؛

ذیحساب باشگاه پرسپولیس کوتاه نمی‌آید/ صدای سرمربی چطور در آمد؟

ذیحساب باشگاه پرسپولیس کوتاه نمی‌آید/ صدای سرمربی چطور در آمد؟

ذیحساب باشگاه پرسپولیس نسبت به برخی ارقام مالی مربوط به فصل گذشته این تیم دقیق شده است تا همین امر باعث سختی خروج پول از منابع مالی سرخپوشان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای سخت مالی باشگاه پرسپولیس قبل از شروع فصل بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر از راه رسید تا سرخپوشان پایتخت با وجود خریدهای پر طمطراق خود با حاشیه‌هایی روبرو شوند.

عدم تسویه حساب قراردادهای فصل گذشته، نبود ارز کافی برای جذب بازیکنان خارجی و همچنین عدم پیش پرداخت بابت قرارداد بازیکنان جدید نه تنها گلایه‌های یحیی گل محمدی را در آخرین مصاحبه با خبرنگاران به همراه داشت بلکه اعضای تیم نیز نسبت به بدقولی مدیران باشگاه اظهار ناراحتی کرده‌اند.

این در حالی است که باشگاه پرسپولیس درآمد حاصل از فروش عرضه اولیه سهام خود را هنوز دست نزده است که این موضوع نیز به دقت مالی ذیحساب باشگاه باز می‌گردد.

عدم شفافیت در برخی مسائل مالی فصل گذشته یکی از دیگر مواردی است که امور مالی پرسپولیس قصد حل آنها و جلوگیری از هر گونه تکرار این موضوعات در عقد قرارداد و مسائل مالی جاری شود.

سود ۳۵۰ میلیارد تومانی پرسپولیس از فروش سهام خود در حالی بدون استفاده شده است که امور حقوقی و مالی باشگاه پرسپولیس حاضر نیست بدون اسناد رسمی معتبر مجوزهای لازم برای استفاده از این منبع درآمد را امضا کنند.

مشکلات قانونی برای خروج پول از حساب باشگاه پرسپولیس باعث شده تا امور مالی سرخپوشان به کندی انجام شود تا درویش وارد ماجرا شده و خواستار تسریع در پرداخت بدهی‌های باشگاه و حل مشکلات مالی جاری شود.

مدیرعامل پرسپولیس تصمیم داشت تسویه قراردادهای فصل گذشته را تا بیستم تیرماه انجام دهد اما به نظر می‌رسد این موضوع تا شروع فصل پیش روی لیگ برتر طول خواهد کشید.

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کد مطلب 5538103

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    نظرات

    • سیدمحسن IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      1 0
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      به جای ذیحسابی واین اداها چرا استقلال می‌ره ترکیه ما نباید بریم این تبعیض آشکاره وما نمی‌تونیم مهاجم بگیریم دوباره دارن خیلی زیرپوستی تیمو تضعیف میکنن سجادی نه
    • 7 IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      1 0
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      اک استقلال بود سردار سریع ی زنگ به بالات از وزیر میزد حلش میکرد ولی تیم مردمی اگ قرا بود از این وضعیت ها نداشته باشه ک مدم اینقدر بدبخت و بیچاره نبودن یروزی توام حقت و از این همه بی عدالتی خواهی گرفت پرسپولیس مثل مردم من دلم روشنه ک یروز هم مردم هم تیمشون اون جایگاهی ک لیاقتشونه رو میگیرن
    • ژنگمن IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      1 0
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      باید از یک جایی شفافیت مالی آغاز بشه این در دراز مدت به نفع باشگاه است البته اگر واقعیت همین باشد و این جراحی انجام بشود در آینده شاهد حیف و میل شدن منابع باشگاه نخواهیم بود و به افتخار مدیران کف خواهیم زد .

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