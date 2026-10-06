مدیر امور عشایری کرمانشاه: کوچ پاییزه عشایر آغاز شد

اسفندیار کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کوچ پاییزه عشایر استان کرمانشاه آغاز شده و در نخستین مرحله، ۱۵۰ خانوار عشایری به صورت پیاده مسیر خود را از سراب هرسم اسلام‌آبادغرب به سمت مناطق قشلاقی استان خوزستان آغاز کرده‌اند.

وی افزود: این خانوارها برای رسیدن به مقصد و طی مسیر کوچ، حدود دو ماه زمان نیاز دارند و روند جابه‌جایی آنها متناسب با شرایط مسیر و استقرار در مناطق قشلاقی انجام می‌شود.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه با اشاره به شیوه‌های مختلف کوچ عشایر گفت: جابه‌جایی جامعه عشایری استان به دو شکل درون‌استانی و برون‌استانی انجام می‌شود و حدود یک هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری استان در گروه عشایر برون‌کوچ قرار دارند.

کاظمی تصریح کرد: عشایر برون‌کوچ فصل قشلاق را در مناطق گرمسیر استان‌های خوزستان، ایلام و لرستان سپری می‌کنند، در حالی که بخشی دیگر از عشایر استان برای گذراندن فصل سرد به مناطق گرمسیر داخل استان کوچ می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب و مناطق گرمسیری اورامانات از جمله مقصدهای عشایر درون‌کوچ استان هستند و در کنار این گروه، بخشی از جامعه عشایری نیز به صورت نیمه‌کوچ‌رو یا رمه‌گردان زندگی می‌کنند.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای فصل کوچ گفت: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به عشایر در مسیر کوچ پاییزه و همچنین تأمین امنیت آنها پیش‌بینی شده است تا این جابه‌جایی با سهولت بیشتری انجام شود.

کاظمی از عشایر کوچ‌رو استان خواست روند کوچ پاییزه را با سرعت بیشتری دنبال کنند و برای استقرار در مناطق گرمسیری برنامه‌ریزی داشته باشند، اما در عین حال محدودیت ورود دام به مراتع قشلاقی را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: تا ۱۵ آبان امکان ورود دام‌ها به مراتع مناطق قشلاقی وجود ندارد و عشایر باید در این فاصله زمانی در مراتع میان‌بند مستقر شوند یا دام‌های خود را با استفاده از تغذیه دستی نگهداری کنند.

بر اساس آخرین سرشماری، حدود ۱۴ هزار خانوار عشایری در استان کرمانشاه زندگی می‌کنند که حدود ۴.۵ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.