ارائه بیش از ۵ هزار خدمت پاراکلینیکی به حجاج

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر با اشاره به ارائه خدمات درمانی به زائران ایرانی حج، گفت: از ۲۶ خرداد تا عصر روز گذشته ۲۲ تیرماه، ۱۴۳ هزار و ۲۰۸ مورد خدمات درمانی به حجاج ایرانی توسط پزشکان جمعیت هلال احمر ارائه شده که از این تعداد، ۴۵ هزار و ۱۲۳ مورد، ویزیت در درمانگاه‌ها و ۱۲ هزار و ۴۷۵ مورد نیز خدمات ویزیت تخصصی به زائران بوده است.

مرعشی از بستری ۳۶۳ نفر از حجاج ایرانی از ۲۶ خرداد تا روز گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ۴۷ نفر در بخش ccu بستری شده‌اند. در حال حاضر ۷ بیمار در بیمارستان سعودی و ۹ زائر بیمار نیز در بیمارستان هلال‌احمر بستری هستند.

وی افزود: همچنین در این مدت ۴۳ هزار و ۲۷۸ نسخه در درمانگاه‌ها و ۱۱ هزار و ۲۹۰ نسخه نیز در داروخانه‌ها بیمارستان صادر شده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر تصریح کرد: در این بازه زمانی، آمار خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و اکو به ۵۷۹۴ مورد رسید. خدمات پرستاری شامل نوارقلب، سنجش فشارخون، گچ‌گیری، تزریقات، بخیه، سرم تراپی و پانسمان هم در این مدت ۲۲ هزار و ۹۹۰ مورد بوده است.

مرعشی مأموریت‌های امداد، مددکاری و انتقال بیماران را ۱۸۹۴ مورد عنوان کرد و گفت: به طور کلی ۱۴۳ هزار و ۲۰۸ مورد خدمت درمانی هم به زائران ارائه شده است.