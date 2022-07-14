به‌گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شالبافیان در مراسم هم‌اندیشی فعالان صنعت گردشگری و اهمیت حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کشورهای فرانسه، ژاپن و اسپانیا که در سالن هویزه باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری یکی از فرصت‌های بسیار خوبی است که می‌توانیم ظرفیت‌های گردشگری کشورمان را معرفی کنیم. باید این موضوع را تصدیق کنم که ظرفیت‌های معرفی ایران متناسب با آنچه که باید باشد، نیست.

معاون گردشگری کشور افزود: هر اقدامی که برای معرفی بهتر ایران و پیوند کسب و کارهای گردشگری کشورمان با سایر کشورها انجام شود، لازم است. یکی از مصادیق آن برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی گردشگری است که به همین منظور فعالان گردشگری امروز دور هم جمع شدند.

شالبافیان تصریح کرد: اگر از من پرسش شود دولت چه وظایفی در حوزه گردشگری دارد، حتماً می‌گویم بازاریابی که در رأس تمام وظایف دولت قرار دارد. البته دولت در این زمینه کم عمل کرده است و به اندازه کافی این وظایف را انجام نداده است.

معاون گردشگری کشور گفت: بسیاری از حوزه‌هایی که دولت‌ها تصدی‌گری می‌کند، قابل واگذاری است اما کمتر انجام شده است. دولت برای بازاریابی باید هزینه کند.

او ادامه داد: همه ما از شرایط کشور و محدودیت‌هایی که دولت با آن روبرو است، آگاه هستیم. این موضوع رفع تکلیف نمی‌کند. وضعیت فعلی دولت این است به همین دلیل مشارکت بخش خصوصی حتماً لازم است یعنی ما باید از دانش و تجربه‌های بخش خصوصی برای شرکت در نمایشگاه‌ها استفاده کنیم.

شالبافیان اظهار کرد: باید برای تقویم برگزاری نمایشگاه‌های دائمی برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم حداقل وظایفی که داریم، انجام دهیم. البته هدفمان برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی گردشگری به معنای مرسوم آن نیست. هدف ما نمایشگاه‌های تخصصی است که ایران می‌تواند به شکل ویژه در برخی از کشورها برگزار کند زیرا پایگاه‌های آن را در آن کشورها داریم. فرصتی که در هماهنگی و هم‌افزایی بین مقرهای جمهوری اسلامی و فضاهای فیزیکی برای برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای دیگر برای ایران به شکل ویژه وجود دارد باید استفاده کنیم، تا چند ماه دیگر فهرست این کشورها اعلام می‌شود.

معاون گردشگری تأکید کرد: با مشورتی که با دوستان بخش خصوصی داشتیم قرار است از ظرفیت بهینه تهاتر فضای نمایشگاهی داخل کشور با برخی از کشورهای دیگر از جمله کشورهای منطقه بهره ببریم. برخی از فعالان صنعت گردشگری در سال گذشته از فضاهای نمایشگاهی که در آنکارا در اختیار ایران قرار گرفته بود، بهره بردند و حضور پیدا کردند.

او ادامه داد: تعهد دادیم فضایی را در زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در اختیار شرکت مجری ترکیه‌ای بدهیم و در ازای آن پیشاپیش فضای نمایشگاهی در آنکارا در اختیار همکاران بخش خصوصی و جامعه تورگردانان قرار دهند. ما به دنبال مکانیزمی هستیم که این موضوع نظام‌مند شود.

شالبافیان تصریح کرد: با پیگیری‌های مهندس ضرغامی و دستور وزیر صمت توانستیم به مدت پنج سال از فضاهای نمایشگاه‌های تهران استفاده کنیم که امکان تهاتر را با مجریان نمایشگاه‌های گردشگری به ویژه کشورهای منطقه را فراهم کنیم.

معاون گردشگری کشور گفت: در ترکیه سالانه بیش از چهار نمایشگاه مهم گردشگری برگزار می‌شود، در کشورهای منطقه هم همین‌طور است.

او افزود: یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از ما این است که هر چه قدر بتوانیم تعداد دفاتر خدمات فعال در حوزه گردشگری ورودی به کشور را بیشتر کنیم، امکان چانه‌زنی و ظرفیت‌سازی بیشتری در کشور وجود دارد. امیدواریم این مراسم مقدمه‌ای برای مشارکت بیشتر دفاتر خدمات مسافرتی را فراهم کند. سیاست وزارتخانه و معاونت گردشگری در برگزاری نمایشگاه‌ها این است که بخش خصوصی بتواند نفع ببرد و این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.