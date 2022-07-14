توقف بازی های چند تیم خاص فوتبال با حکم کمیته انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت تیم نوین کشاورز علی آباد مبنی بر اشتباه داوری در بازی مقابل تیم جوان نوین ساری و با عنایت به درخواست استمهال به عمل آمده از سوی کمیته داوران جهت اظهار نظر کارشناسی دقیق در خصوص شکایت مذکور و با توجه به اینکه اتخاذ تصمیم در این پرونده مؤثر در وضعیت مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور دارد.

در همین راستا کمیته انضباطی با ارسال نامه‌ای به سرپرست سازمان لیگ اعلام کرد، از برگزاری مسابقات مرتبط با این پرونده تا اطلاع ثانوی و اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته، جلوگیری به عمل آید.