به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک توسط کره شمالی اقدامی مثبت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک از سوی کره شمالی را مثبت ارزیابی می کند.

سخنگوی دفتر رریاست جمهوری روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: روند مذاکرات درباره مسئله غلات همچنان ادامه دارد؛ در صورت نیاز به اعلام نتایج، این امر در سطح نظامی انجام خواهد شد. این کار از سوی ارتش ما انجام می شود. گزارش ها در این مورد از طریق ارتش ارائه شده و اگر لازم باشد که نتایج مذاکرات اعلام شود، ارتش این کار را انجام خواهد داد.

سخنگوی کرملین سپس به روابط میان کشورش و آمریکا اشاره کرد و افزود: این یک واقعیت است که روابط دوجانبه افول یافته است.

«دیمیتری پسکوف» در خصوص جایگزینی «بریکس» با «گروه-۲۰» نیز گفت: نه، غیرممکن است. این (بریکس) مکانیسم مهمی برای هماهنگی، تعامل و همکاری بوده و شامل کشورهایی است که سهم بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی جهان را دارند. گروه- ۲۰ یک مکانیسم کاملا متفاوت است؛ بنابراین، آنها قابل تعویض نیستند، بلکه مکمل یکدیگر هستند.

پسکوف گفت: تماس بین روسیه و کمیسیون اروپا در مورد ترانزیت کالا به منطقه کالینینگراد ادامه خواهد داشت، برخی از مسائل وجود دارد که ممکن است از طریق گفتگو حل و فصل شوند.