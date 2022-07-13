سفر بایدن به منطقه اهداف خبیثی دارد/ به آمریکا اعتماد نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «نافذ عزام» از اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز چهارشنبه در واکنش به سفر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به منطقه گفت که این سفر اهداف خبیث و شومی دارد و حامل دیدگاه و رویکرد جدیدی برای مسئله فلسطین نخواهد بود.

وی که با رادیو صدای قدس مصاحبه می‌کرد، در ادامه افزود: آمریکا همیشه از دشمن صهیونیستی جانبداری کرده است و به هیچ عنوان موضع اخلاقی در قبال مسائل و مشکلات امت‌ها و ملت‌های دیگر اتخاذ نمی‌کند.

نافذ عزام تصریح کرد: صرف نظر از مشکلات کاخ سفید در هر دوره‌ای، ما به آمریکا و سیاست‌های این کشور اعتماد نداریم و باور داریم که واشنگتن همیشه حامی تل آویو بوده است.

این عضو ارشد جهاد اسلامی خاطرنشان کرد: بایدن تلاش می‌کند که هرج و مرج و جنونی را که دونالد ترامپ به جا گذاشته است، اصلاح کند و وجهه آمریکا را بهبود بخشد؛ البته نه با در پیش گرفتن عدالت در حق مظلومان و یافتن راه حل های اخلاقی. از این رو درست است که ظاهر تفاوت کرده ولی ماهیت و رویکرد همان است که بود.

وی توضیح داد: بایدن در تلاش است تا جبهه یا محوری که از سیاست‌های آمریکا و اقدامات اسرائیل پشتیبانی می‌کند را تقویت کند، زیرا او به دنبال تشکیل یک اتحاد جدید به رهبری آمریکا در منطقه است.

عزام با تأکید بر اینکه قطعاً سفر بایدن به منطقه حامل اهداف شوم و خبیث آمریکا برای منطقه است، تأکید کرد: بایدن تلاش می‌کند که جبهه پشتیبان آمریکا در منطقه را تقویت کند و به متحدان این کشور اطمینان بدهد که از آنها حمایت می‌کند. به ویژه که یک و نیم سال از ریاست جمهوری بایدن می‌گذرد و او هیچ چیز جدیدی حتی برای متحدانش ارائه نکرده است. سفر بایدن به منطقه برای مسئله فلسطین نیز دیدگاه و رویکرد جدیدی به همراه ندارد.

وی درباره انتشار خبرها در خصوص ائتلاف‌ها و صف بندی‌های جدید در منطقه با حضور تل آویو گفت: اسرائیل حتی با وجود ائتلاف مستحکم با آمریکا، برنامه کاری متفاوتی دارد. تل آویو می‌خواهد که حتی واشنگتن هم در خدمت همه خواسته‌هایش باشد.

عزام در یخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل درباره برنامه و توافق هسته‌ای ایران اختلاف نظر دارند. آمریکا از خطرات پشت پرده حضور نظامی در منطقه و اینکه نمی‌تواند با ایران وارد نبرد نظامی شود، آگاه است.

این عضو ارشد جهاد اسلامی درباره تلاش‌های واشنگتن و تل آویو برای وارد کردن عربستان به روند عادی سازی روابط گفت: تجربه عادی سازی روابط با دشمن اشغالگر تجربه تلخی است. انتظار می‌رود همه سران کشورهای عربی مشاهده کنند که رژیم اشغالگر خیر و خوبی را برای سازشکاران به ارمغان نیاورده و هیچ دستاورد واقعی و جدی برای آنها نداشته است.

نافذ عزام در پایان ابراز امیدواری کرد که عربستان به روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ملحق نشود و کشورهایی نیز که وارد این روند شده‌اند، در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند.