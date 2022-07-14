دنبال مدل گردشگری در تراز انقلاب اسلامی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین میرزایی اظهار کرد: گردشگر خارجی از ایران تصوری مانند کشورهای تایلند و ترکیه ندارد و ما به دنبال یک مدل گردشگری در تراز انقلاب اسلامی متناسب با الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی هستیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست در برنامه هفتم توسعه که در حال تدوین است برنامه‌هایی متناسب با الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت ارائه دهد.

وی با تاکید بر انقلابی بودن مجلس و دولت، بیان کرد: نمایندگان مجلس در راستای احقاق حقوق مردم با دولت تعارف ندارند و اگر در مقام اجرا درست عمل نکنند به وظیفه نظارتی خود عمل خواهیم کرد.