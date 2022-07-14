  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۰:۳۲

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

دنبال مدل گردشگری در تراز انقلاب اسلامی هستیم

دنبال مدل گردشگری در تراز انقلاب اسلامی هستیم

گنبدکاووس- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما به دنبال یک مدل گردشگری در تراز انقلاب اسلامی متناسب با الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین میرزایی اظهار کرد: گردشگر خارجی از ایران تصوری مانند کشورهای تایلند و ترکیه ندارد و ما به دنبال یک مدل گردشگری در تراز انقلاب اسلامی متناسب با الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی هستیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست در برنامه هفتم توسعه که در حال تدوین است برنامه‌هایی متناسب با الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت ارائه دهد.

وی با تاکید بر انقلابی بودن مجلس و دولت، بیان کرد: نمایندگان مجلس در راستای احقاق حقوق مردم با دولت تعارف ندارند و اگر در مقام اجرا درست عمل نکنند به وظیفه نظارتی خود عمل خواهیم کرد.

کد مطلب 5538609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه