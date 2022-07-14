تل آویو واگذاری دو جزیره دریای سرخ به عربستان را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اکسیوس خبر داده است که تل آویو روز پنجشنبه توافقی پیرامون واگذاری دو جزیره استراتژیک دریای سرخ به عربستان سعودی را تصویب کرد.

در این گزارش گفته شده که موافقت تل آویو با این واگذاری راه را برای عربستان سعودی جهت برداشتن گام‌هایی برای عادی سازی روابط با تل آویو هموار می‌کند.

در این ارتباط اعلام شده که برای به نتیجه رسیده این توافق، ایالات متحده ماه‌ها بدون سر و صدا در حال مذاکره بوده است و این موضوع یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای دولت بایدن در خاورمیانه به شمار می‌رود.

بر مبنای این گزارش، موافقتنامه یاد شده پیرامون واگذاری دو جزیره دریای سرخ به عربستان، همچنین توافق جداگانه ای با عربستان سعودی را امکان پذیر می‌کند که به خطوط هوایی تل آویو اجازه خواهد داد تا از فضای هوایی خود برای پرواز به هند و چین استفاده کنند.

همچنین گفته شده که این قرارداد شامل انتقال نیروهای چندجانبه در تیران و صنافیر به شبه جزیره سینا مصر و همچنین نصب دوربین‌هایی برای نظارت بر فعالیت در جزایر و تنگه تیران است.

در این گزارش آمده است که براساس این قرارداد، عربستان سعودی به ایالات متحده متعهد خواهد شد که به تعهدات توافقنامه صلح ۱۹۷۹ تل آویو و قاهره پایبند بماند و آزادی ناوبری در تنگه تیران برای کشتی‌های اسرائیلی را حفظ خواهد کرد و در مقابل ایالات متحده به اسرائیل تضمین‌های امنیتی در مورد آزادی دریانوردی بر اساس تعهدات سعودی خواهد داد.

پیشتر تصویب واگذاری این دو جزیره در پارلمان مصر با واکنش‌های مخالفت آمیز گسترده ای در قاهره روبرو شده بود.