هوای زنجان خنک تر می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و بارشی نداریم.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و ابراز داشت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان روند کاهشی داشته و هوا خنک‌تر می‌شود.

رحمان نیا تاکید کرد: دمای هوای زنجان امروز بیش از ۶ درجه سانتی گراد کاهش می‌یابد.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته هوا حنک تر شده است.