کولیوند از مراکز درمانی ایران در مدینه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با پایان مناسک حج تمتع از مراکز بهداشتی درمانی هلال احمر ایران در مدینه منوره بازدید کرد.
امسال مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر ایران در مدینه دارای سه مرکز است که دو مرکز آن به صورت شبانه روزی و یک مرکز بهصورت هشت ساعت در روز به ارائه خدمات به زائران میپردازند.
در مراکز شبانه روزی هلال احمر متخصصان اورژانس، روانپزشکی و قلب حضور دارند و خدمات سرپایی و بستری موقت ارائه میشود. در صورت نیاز به خدمات بیشتر زائران ایرانی به مراکز درمانی سعودی منتقل میشوند.
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