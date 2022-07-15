به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با تصمیم شبکه یک مبنیبر پخش خلاصه سریال «مستوران» در روزهای شنبه، قسمت جدید آن امروز جمعه ۲۴ تیرماه روی آنتن میرود.
تاکنون قاعده شبکه یک این بود که سریال خود را از شنبه تا پنج شنبه پخش میکرد و جمعهها خلاصه آن را روی آنتن میفرستاد.
از هفته گذشته این قاعده تغییر کرده و به جای روزهای جمعه، شنبهها به پخش خلاصه سریال اختصاص یافته است. بر همین اساس امروز جمعه ۲۴ تیر قسمت جدید «مستوران» از شبکه یک پخش میشود. خلاصه قسمتهای پیشین سریال هم شنبه پخش خواهد شد.
شبکه یک با استناد به اینکه در تعطیلات پایان هفته، مخاطبان از تلویزیون انتظار محتواهای جدید و جذاب دارند، دست به تغییر در زمان بندی پخش سریالهای خود زده است. این تصمیم با پخش سریال «مستوران» اجرایی شده است.
«مستوران» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که به کارگردانی مسعود آبپرور و سید جمال سیدحاتمی و تهیهکنندگی عطا پناهی ساخته شده است. این سریال سراغ قصههای کهن ایرانی با مولفههای اسلامی رفته و نگارش فیلمنامه آن بر عهده فائزه یارمحمدی و یزدان کاظمی بوده است.
حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، رویا میرعلمی، بیژن بنفشه خواه، الهام جعفرنژاد، عیسی یوسفیپور، رابعه اسکویی، صفا آقاجانی، مزدک رستمی، رسول نقوی، حامد محمودی، یدالله شادمانی، جواد انصافی، قربان نجفی، محمد اشکانفر، حمیدرضا معدنکن، الهه خادمی، عبدالرضا نصاری، ناصر علی پاشا و علی دهکردی از جمله بازیگرانیاند که در فصل نخست «مستوران» مقابل دوربین قرار گرفتهاند.
فصل اول «مستوران» ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک پخش میشود.
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