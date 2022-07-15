امنیت وارداتی تامین کننده منافع پایدار کشورهای منطقه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که برای انجام سفر رسمی یک روزه به جمهوری آذربایجان سفر کرده بعد از ظهر امروز جمعه با «رامیل اوسوب اف» دبیر امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

دریابان شمخانی در این دیدار با اشاره به ریشه‌های مشترک تمدنی، تاریخی، دینی و فرهنگی بسیار نزدیک دو کشور و دو ملت، گسترش و تعمیق روابط با جمهوری آذربایجان را بخش مهمی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

وی افزود: ما در گذشته یک ملت بودیم که به دلایل مختلف از هم جدا شدیم اما ریشه‌های مشترک، همچنان باقی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: نباید اجازه داد نظام سلطه و بدخواهان دو ملت خدشه و آسیبی به روابط برادرانه دو کشور وارد کنند.

شمخانی با اشاره به تداوم شرارت‌های رژیم اشغالگر قدس که با هدف نفوذ در سازوکارهای امنیتی منطقه دنبال می‌شود، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به عنوان کانون اصلی شرارت و ناامنی در منطقه، اکنون با بحران‌های سیاسی و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی روبروست و تلاش می‌کند با انتقال بحران‌های داخلی به منطقه، فشارهای داخلی را کاهش دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان حمایت مستمر از صلح و ثبات در منطقه را از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران بر شمرد و تصریح کرد؛ یکی از مولفه‌های اصلی ایجاد صلح و ثبات احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه است.

وی افزود: با هر اقدامی که منجر به ایجاد ناامنی و تغییر در ژئوپلتیک منطقه بشود مخالفیم و با آن مقابله خواهیم کرد.

شمخانی خاطر نشان کرد: امروز همه کشورهای منطقه به این باور رسیده‌اند که امنیت وارداتی نمی‌تواند تامین کننده منافع بلند مدت آنان باشد و تنها راه دستیابی به ثبات و امنیت پایدار همکاری مسئولانه کشورهای منطقه با یکدیگر است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: همکاری همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی میان تهران - باکو را به نفع ایران و آذربایجان می‌دانیم و برای توسعه مناسبات دو جانبه که تامین کننده منافع ملی دو کشور می‌باشد بدون هیچ‌گونه محدودیتی آمادگی کامل داریم.

در این دیدار رامیل اوسوب اف دبیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به اشتراکات مذهبی، فرهنگی و تمدنی دو کشور به عنوان فرصتی استثنایی برای تقویت مناسبات دو جانبه گفت: موضوع امنیت و ثبات پایدار در منطقه از اولویتهای مهم ایران و آذربایجان است.

دبیر شورای امنیت ملی آذربایجان افزود: امیدوارم سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به آذربایجان به نقطه عطف در روابط دو جانبه و رفع برخی موانع تصنعی در مناسبات تهران- باکو تبدیل شود

وی افزود: امروز اراده قاطع جمهوری آذربایجان برای همکاری با کشورهای منطقه برای حفاظت از صلح در کاملاً هویدا شده است.

اوسوب اف ضرورت تلاش دو کشور برای مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: مرزهای مشترک ایران و آذربایجان باید همواره امن باشد و به نماد دوستی و مودت میان دو کشور تبدیل شود.

وی اظهار داشت: تجربیات گذشته نشان داده که تنها روش ایجاد امنیت پایدار، مشارکت و همکاری نزدیک کشورهای منطقه با یکدیگر است.