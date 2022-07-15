صعود سه شمشیرباز اسلحه سابر مردان به جدول حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات شمشیر بازی قهرمانی جهان که از امروز در مصر برگزار آغاز شد، دیدارهای انفرادی اسلحه سابر مردان برگزار شد و طی آن نمایندگان ایران به مصاف حریفان خود رفتند.

در این بخش از رقابت‌ها محمد رهبری صاحب ۴ برد شد و نتیجه دیدار خود را هم واگذار کرد. محمد فتوحی دیگر نماینده ایران نیز در رقابت با ۴ حریف خود به برتری دست یافت اما نتیجه رقابت با ۲ شمشیر باز دیگر را واگذار کرد. نیما زاهدی دیگر نماینده ایران در رقابت‌های اسلحه سابر در مرحله مقدماتی صاحب ۵ برد و یک باخت شد. به این ترتیب هر سه شمشیر باز ایران مجوز صعود به جدول حذفی مسابقات ششمیر بازی جهان را به دست آوردند.