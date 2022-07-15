استقلال یک سهمیه لیگ برتری دیگر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال خیلی طوفانی و هیجانی وارد بازار نقل و انتقالات نشد و مدیران این باشگاه بیشتر تمرکز خود را روی حفظ شاکله اصلی گذاشتند. با این حال تا امروز وریا غفوری، محمد دانشگر و رودی ژستد به طور قطعی از این تیم جدا شدهاند و گفته میشود امیر حسین حسین زاده هم در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد.
آبی پوشان در نقل و انتقالات تابستانی ۶ بازیکن جدید به خدمت گرفتهاند که هر ۶ بازیکن ایرانی و سهمیه لیگ برتری هستند. از این ۶ بازیکن ۴ نفر بزرگسال و ۲ نفر سهمیه زیر ۲۳ سال هستند.
اولین خرید تابستانی استقلال سجاد شهباززاده بود که از سپاهان به این تیم پیوست و متعاقب او یک سپاهانی دیگر به اسم رضا میرزایی در پست وینگر راست جذب این تیم شد.
سپس آبیها به سراغ خریدهای جوان و نفتی رفتند و دو بازیکن زیر ۲۱ سال یعنی امید حامدی فر و محمد حسین زوارهای را به صورت همزمان جذب کردند. آنها در ادامه یک مدافع به اسم محمد حسینی از هوادار گرفتند و آخرین خریدشان تا امروز پیمان بابایی است.
این لیست نشان میدهد استقلالیها از ۶ سهمیه از ۷ سهمیه لیگ برتری خود استفاده کردهاند و اگر قصد خرید بازیکن جدید دیگری داشته باشند، تنها یک بازیکن از لیگ برتر میتوانند به خدمت بگیرند و سایر خریدهای آنها یا باید بازیکن خارجی باشد، یا بازیکنان ایرانی که در لیگهای خارج از کشور شاغل بودند و یا از تیمهایی از لیگهای پایینتر از لیگ برتر.
در سبد خرید کنون استقلال اسم بازیکنانی مثل محمد محبی، کاوه رضایی، سامان فلاح و محمد نادری به چشم میخورد که در بین این نفرات تنها سامان فلاح سهمیه لیگ برتری محسوب میشود.
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