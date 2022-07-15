خبرگزاری مهر - گروه استانها: در این روزهای گرم سال باغداران ساوجبلاغی در دومین جشنواره میوه این شهرستان مشغول برداشت محصول میوه و صیفی از باغهای خود هستند، این جشنواره با عرضه انواع میوههای خوش طعم تابستانی در یکی از باغهای سهیلیه برپا شده است و گوشهای از ظرفیت باغداری استان البرز را به نمایش درآورده است.
محصولات با کیفیت باغی استان البرز نه تنها در نقاط مختلف کشور بلکه در دنیا هم طرفداران خاص خودش را دارد، البته هنوز برای معرفی کامل آن برندسازی خوبی صورت نگرفته است.
برداشت سالانه یک هزار تن میوه در ساوجبلاغ
جواد اعلمی، رئیس شرکت تعاونی باغداران ساوجبلاغ در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محصولات تابستانی باغهای ما تا حدود زیادی کل کشور را تغذیه میکنند.
وی بیان کرد: ساوجبلاغ با برداشت سالانه یک هزار تن میوه قطب تولید محصولات باغی البرز است.
رئیس شرکت تعاونی باغداران ساوجبلاغ تصریح کرد: محصولات باغی ساوجبلاغ با استفاده از روشهای نوین کشاورزی تولید میشوند و از کیفیت بالایی برخوردار هستند.
یک از تولیدکنندگان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گرانول فلفل دلمهای تولید میکنیم که سفارش آلمان و روسیه است.
وی بیان کرد: با استفاده از فناوریها و استانداردهای روز دنیا توانستهایم محصولات برای صادرات تولید کنیم.
محمدرضا قاسمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این شهرستان دو تولید کننده ملی و ۱۷ نمونه استانی و ۳۰ نمونه شهرستانی فعالیت میکنند.
وی بیان کرد: این شهرستان دارای ۶ هزار و ۱۶۱ هکتار اراضی زراعی با تولید سالانه ۷۴ هزار و ۱۵۹ تن محصول و ۸ هزار و ۴۳۳ هکتار اراضی باغی با تولید سالانه ۲۱۰ هزار تن محصول است.
ساوجبلاغ قطب تولید میوههای هستهدار کشور
داود بدرزاده، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان البرز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساوجبلاغ قطب تولید میوههای هستهدار کشور مثل هلو و آلو محسوب میشود و در حدود ۵۰ درصد از تولیدات باغی، زراعی و گلخانهای استان البرز را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: در بحث آلو با تولید ۷۲ تن در هکتار حتی میتوان گفت که رکورد جهانی را به خود اختصاص دادیم.
تولید ۲ درصد از محصولات باغی کشور در البرز
عبدالرضا روشننژاد، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این استان به عنوان کوچکترین استان کشور ۰.۳ از اراضی کشور را دارد، اظهار کرد: با این وجود البرز ۲ درصد از کل محصولات تولیدی در کشور را به خودش اختصاص است.
وی ادامه داد: این آمار نشاندهنده بهرهوری بالای تولید محصولات باغی و کشاورزی در این استان است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بیان کرد: باغهای استان البرز دارای محصولات کشاورزی بسیار خوبی به لحاظ کمی و کیفی است که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کشور به خارج نیز صادر میشود.
وی با بیان اینکه به دنبال افزایش بهرهوری آب در باغهای استان البرز هستیم، تصریح کرد: برای این کار به سمت استفاده از سیستمهای آبیاری نوین تحت فشار هستیم که با این کار با مصرف آب کمتر محصول بیشتری تولید خواهد شد.
روشننژاد متذکر شد: استفاده از فناوریهای دانشبنیان و به روز باعث بالا رفتن کیفیت و میزان محصولات باغی در استان البرز شده است.
خامفروشی یکی از ضعفهای حوزه باغداری البرز
نماینده مردم شهرستان ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس هم از حمایت همهجانبه مجلس از کشاورزان خبر داد، علی حدادی در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: در مجلس یازدهم قانون رفع موانع را مصوب کردیم و همینطور خرید تضمینی محصولات کشاورزی و سنددار شدن اراضی کشاورزی که بر این اساس دولت باید به این قوانین عمل کند.
وی بیان کرد: این قوانین کمک شایانی به کشاورزان و باغداران خواهد کرد و بخشی از نیاز آنها را برطرف میکند.
نماینده مردم شهرستان ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس تصریح کرد: مسئولان باید دید مناسبی به ظرفیتهای کشاورزی و باغی استان داشته باشند و مشکلات این بخش را حل کنند، یکی از این نیازها برقدار کردن زمینهای کشاورزی است.
وی ادامه داد: پهنهبندی نیز یکی از خلأهای موجود است که جهاد کشاورزی برای پر کردن آن باید پای کار بیاید و با تعیین تکلیف کردن نقشه راه پهنهبندی اقدام به آمایش سرزمینی در استان البرز کند.
حدادی خاطرنشان کرد: مسدود کردن چاههای قدیمی کشاورزان توسط امور آب منطقهای نیز از دیگر معضلات است که باید برای رفع آن اقدام عاجلی صورت گیرد. وی اظهار کرد: امور منطقهای به جای مسدود کردن چاههای غیرمجاز ویلاها به برخورد به کشاورزان روی آورده است، در حالی که باید چاههای مجاز کشاورزان که طی سنوات گذشته حفر شدهاند شناسنامهدار شوند.
وی با بیان اینکه آفت تغییر کاربری اراضی کشاورزی باغی دامن استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ را گرفته است، گفت: این آفت از جهات مختلف به استان البرز ضربه وارد میکند که برخی آنها غیرقابل جبران هستند.
نماینده مردم شهرستان ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس متذکر شد: خامفروشی نیز یکی از ضعفها به شمار میرود که برای رفع آنها اقدام به ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کنیم.
ظرفیتی بزرگ برای استان البرز
حدود ۳۰ هزار هکتار باغ در استان البرز وجود دارد که به ازای هر هکتار یک نفر مشغول به کار است، این یعنی ۳۰ هزار فرصت شغلی. البته طی سالهای اخیر بخشی از باغهای استان با تغییر کاربریها غیرمجاز از بین رفتهاند که این امر علاوه بر خسارتی که به امنیت غذایی کشور وارد میکند بخشی از فرصتهای شغلی در این استان را نیز از بین برده است، بر این اساس مسئولان ذیربط باید توجه بیشتری به مقابله با این پدیده شوم داشته باشند تا چنین ظرفیت بزرگی از بین نرود.
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