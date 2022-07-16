وقوع ۴ حادثه رانندگی در استان سمنان/ ۱۴ نفر مصدوم شدند

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی دو روز پنج شنبه و جمعه گذشته چهار حادثه رانندگی در محورهای استان سمنان به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: این حوادث یک مورد برخورد دو خودرو، یک مورد واژگونی و دو مورد انحراف خودرو از جاده بوده است.

وی با بیان اینکه در مجموع این حوادث خوشبختانه فوتی گزارش نشده است، افزود: این چهار حادثه منجر به مصدومیت ۱۴ نفر شد که همگی این افراد توسط هلال احمر و اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه حوالی ساعت شش بامداد روز شنبه تصادف ساینا با وانت پیکان کیلومتر ۱۰ محور میامی - شاهرود به پایگاه امداد و نجات شهدای میامی گزارش شد، ابراز داشت: این تصادف هفت حادثه دیده و سه مصدوم بر جای گذاشت که با انتقال مصدومان ۶:۳۰ بامداد عملیات پایان یافت.

محمد خانی با بیان اینکه انحراف از جاده و سقوط زانتیا روستای تویه دامغان و انحراف از جاده سمند کیلومتر ۲۰ محور شهمیرزاد - فولاد محله دیگر حوادث رانندگی روز گذشته را شامل شدند، تصریح کرد: حادثه اپل سه مصدوم و حادثه دوم چهار نفر مجروح بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه واژگونی تیبا کیلومتر ۷۲ محور دامغان - سمنان منجر به مصدومیت چهار نفر شد که دو نفر توسط اورژانس هوایی به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند، افزود: اعزام مصدوم به مرکز درمانی در محدوده معدن سنگ تراورتن دامغان دیگر امداد رسانی مهم هلال احمر طی دو روز گذشته بوده است.