به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ولاییبرحق صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ادارهکل تبلیغات اسلامی استان البرز با تبریک دهه ولایت و امامت و عید غدیر خم اظهار کرد: اقدامات مختلفی از سوی این ادارهکل و سازمانها و مجموعههای همسو و همراه برای این روزها برنامهریزی شده است.
وی بیان کرد: ۱۵ عنوان برنامه توسط ادارهکل تبلیغات اسلامی البرز طراحی شده است که با همراهی کانونها، هیئات، مساجد و نهادهای همسو به صورت مشارکتی برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز تصریح کرد: در ایام عید غدیر خم برنامه اطعام علوی را برگزار میکنیم که بر اساس برآورد اولیه ۵۰۰ هزار پرس غذا توسط ایستگاههای صلواتی، مواکب و گروههای جهادی توزیع میشود.
اجرای پویش هر خانه یک پرچم
وی خاطرنشان کرد: برنامه دیگر غدیر نامه است که علاوه بر نهادها و سازمانهای ذیربط اقدام به فضاسازی شهری میکنند و در قالب پویش هر خانه یک پرچم و تزئین معابر با ریسه و چراغانی صورت میگیرد.
ولاییبرحق با بیان اینکه دیگر برنامه مد نظر جشن نگین ولایت است، گفت: این برنامه توسط مساجد، کانونها و هیئات به صورت محلهای برگزار میشود که در این راستا یک هزار جشن پیشبینی شده است.
وی اظهار کرد: برنامه دیگر مواسات علوی است که با وجود کاهش کرونا اما هنوز توسط گروههای جهادی در حال اجر است و در قالب آن بستههای معیشتی بین نیازمندان توزیع میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز بیان کرد: برنامه بعدی نغمههای علوی است که در قالب آن تولیدات رسانهای این ادارهکل و مجموعهها و کانونهای همسو درباره عید غدیر خم توزیع خواهد شد.
برپایی ۵۰۰ ایستگاه علوی در البرز
وی تصریح کرد: ایستگاههای علوی دیگر برنامه است که در این قالب ۵۰۰ موکب برپا خواهد شد و اقدام به پخش نواهای علوی، پذیرایی فرهنگی و اطعام میکند.
ولاییبرحق خاطرنشان کرد: دیدار با سادات برنامه دیگری است که در این قالب ۱۰۰ تجمع سادات به صورت منطقهای و ۱۰ تجمع بزرگ سادات در مراکز شهرستانها برگزار میشود.
وی با بیان اینکه سه تجمع در کرج برگزار میشود، گفت: اولین تجمع در بلوار امامزاده حسن (ع) تا مصلی در صبح عید غدیر، تجمع دوم در خیابان رجاییشهر در صبح غدیر و سومین تجمع در شب عید غدیر در امامزاده محمد (ع) برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز با اشاره به برپایی کاروانهای شادی اظهار کرد: این کاروانها به صورت خودرویی و پیاده روی خانوادگی برگزار خواهد شد.
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