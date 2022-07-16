به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فلاح با اشاره به خرید ۱۴۴۰۰ تن قیر توسط شرکت سرمایه گذاری شهر از بورس کالا، گفت: ۲۷۵ میلیارد ریال صرفه جویی حاصله، با روش‌های اتخاذ شده توسط شرکت سرمایه گذاری شهر و با حمایت‌ها و تسریع در پرداخت‌ها و تخصیص اعتبارات لازم توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری حاصل شده است.

فلاح ادامه داد: این خریدها توسط شرکت سرمایه گذاری شهر که دارای بالاترین رتبه انضباط مالی و شفافیت در شهرداری تهران است، انجام می‌شود و تأمین مالی آن توسط معاونت مالی شهرداری صورت می‌گیرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مزایای خرید از بورس کالا را، شفافیت، حذف واسطه‌ها و صرفه جویی در هزینه‌ها و ایجاد فضای رقابتی و حضور تولید کنندگان بدون واسطه عنوان کرد و گفت: به جز خرید قیر، خرید میلگرد و سه پارت سیمان، یکی دیگر از اقدامات شهرداری بوده و صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای همراه داشته است.

فلاح با اعلام اینکه طی دو ماه گذشته تاکنون ۱,۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری تخصیص یافته و هزینه شده است، افزود: شهرداری تهران توانسته با کاهش حدود ۱۸ درصد قیمت، قیر خریداری شده از بورس را با ۲۷۵ میلیارد ریال صرفه جویی بیشتر خریداری نماید.

وی افزود: تغییر نگرش و ایجاد وحدت رویه در دوره جدید شهرداری تهران نسبت به ایفای به موقع تعهدات به تأمین کنندگان و فروشندگان کالا در بورس، باعث ترغیب همکاری با شهرداری تهران شده است.