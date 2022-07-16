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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

معاون مالی شهرداری تهران مطرح کرد؛

۲۷۵ میلیارد ریال صرفه‌جویی در مخارج با خرید از بورس کالا

۲۷۵ میلیارد ریال صرفه‌جویی در مخارج با خرید از بورس کالا

معاون مالی شهرداری تهران با اشاره به برنامه خرید کالاهای مورد نیاز از طریق بورس کالا گفت: این اقدام، باعث حذف واسطه ها از مسیر خریدهای شهرداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فلاح با اشاره به خرید ۱۴۴۰۰ تن قیر توسط شرکت سرمایه گذاری شهر از بورس کالا، گفت: ۲۷۵ میلیارد ریال صرفه جویی حاصله، با روش‌های اتخاذ شده توسط شرکت سرمایه گذاری شهر و با حمایت‌ها و تسریع در پرداخت‌ها و تخصیص اعتبارات لازم توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری حاصل شده است.

فلاح ادامه داد: این خریدها توسط شرکت سرمایه گذاری شهر که دارای بالاترین رتبه انضباط مالی و شفافیت در شهرداری تهران است، انجام می‌شود و تأمین مالی آن توسط معاونت مالی شهرداری صورت می‌گیرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مزایای خرید از بورس کالا را، شفافیت، حذف واسطه‌ها و صرفه جویی در هزینه‌ها و ایجاد فضای رقابتی و حضور تولید کنندگان بدون واسطه عنوان کرد و گفت: به جز خرید قیر، خرید میلگرد و سه پارت سیمان، یکی دیگر از اقدامات شهرداری بوده و صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای همراه داشته است.

فلاح با اعلام اینکه طی دو ماه گذشته تاکنون ۱,۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری تخصیص یافته و هزینه شده است، افزود: شهرداری تهران توانسته با کاهش حدود ۱۸ درصد قیمت، قیر خریداری شده از بورس را با ۲۷۵ میلیارد ریال صرفه جویی بیشتر خریداری نماید.

وی افزود: تغییر نگرش و ایجاد وحدت رویه در دوره جدید شهرداری تهران نسبت به ایفای به موقع تعهدات به تأمین کنندگان و فروشندگان کالا در بورس، باعث ترغیب همکاری با شهرداری تهران شده است.

کد مطلب 5539245

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