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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۳

پنجره مهر؛

تنها ۲۸ درصد از حجم سدهای خراسان شمالی دارای آب است

تنها ۲۸ درصد از حجم سدهای خراسان شمالی دارای آب است

بجنورد- مدیرعامل آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: متأسفانه در سال آبی جاری به علت کاهش شدید بارندگی، تنها ۲۸ درصد حجم مخازن استان آب دارد.

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اسید عقیل مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خراسان شمالی ۸ سد در مدار بهره برداری قرار دارد که حجم آنها ۲۴۰ میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان شمالی ادامه داد: متأسفانه در سال آبی جاری به علت کاهش شدید بارندگی، تنها ۲۸ درصد حجم مخازن استان آب دارد.

وی بیان داشت: اکنون ۶۵ میلیون متر مکعب آب در سدهای استان جای دارد که این عدد در سال گذشته بیش از ۹۰ میلیون متر مکعب بود.

مرتضوی با اشاره به آبیاری ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی از این سدها، گفت: کشاورزان در راستای کاهش مصرف و تغییر الگوی کشت همکاری بسیار خوبی داشتند.

کد مطلب 5539266

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