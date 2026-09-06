به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ محسن رضایی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های هوشمند کنترل و برخورد با جرائم خرد در سطح این شهرستان، مأموران کلانتری ۱۲ اراک موفق شدند با شناسایی سرنخ‌های دقیق، فعالیت یک سارق حرفه‌ای لوازم و محتویات خودرو را متوقف کنند.

سرهنگ رضایی افزود: مأموران انتظامی طی یک عملیات ضربتی و هوشمندانه، متهم را در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر کردند. این سارق در بازجویی‌های انجام شده در حضور مراجع قضایی، به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد.

وی بیان کرد: در جریان بازرسی دقیق مخفیگاه متهم، مقداری از اموال مسروقه کشف و پس از شناسایی مالباختگان، تمامی اموال مستحق به صاحبانشان بازگردانده شد.

سرهنگ رضایی با تأکید بر استمرار مبارزه با جرائم، تصریح کرد: پرونده متهم جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است؛ همچنین پلیس با جدیت با تمامی عناصر مجرمانه مقابله می کند تا هیچگونه خدشه‌ای به آرامش و امنیت شهروندان وارد نشود.