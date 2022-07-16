معرفی قهرمانان دوومیدانی، شنا و کاراته المپیاد دانشجویان دختر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد خبری المپیاد، ششمین روز از پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر در تبریز با شناسایی تیم‌های راه یافته به دیدار نهایی فوتسال، والیبال و بسکتبال و مشخص شدن نفرات برتر دو وزن ۵۰ - و۵۵ - کیلوگرم کاتای تیمی و انفرادی کاراته و مواد مختلف دوومیدانی و شنا به پایان رسید.

فینالیست‌های فوتسال مشخص شدند

در رقابتهای فوتسال دانشگاه تبریز با نتیجه ۵ بر یک دانشگاه فردوسی مشهد را شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت و دیدار دانشگاه علامه طباطبایی و فنی حرفه‌ای مازندران با نتیجه ۶ بر یک به سود دانشگاه فنی و حرفه‌ای به پایان رسید.

امروز در فینال دو تیم دانشگاه تبریز و فنی و حرفه‌ای مازندران به مصاف هم می‌روند و دیدار رده بندی بین دو تیم دانشگاه‌های فردوسی مشهد و علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران در فینال والیبال

در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال، دانشگاه تبریز ۲ بر صفر دانشگاه مازندران را شکست داد و دیدار بین دو تیم دانشگاه تهران و الزهرا ۲ بر صفر به سود تیم دانشگاه تهران به پایان رسید.

بدین ترتیب امروز دیدار نهایی برای شناخت تیم قهرمان بین دانشگاه تبریز و تهران برگزار خواهد شد و دیدار رده بندی بین تیم‌های الزهرا و مازندران برگزار می‌شود.

فینال بسکتبال بین دانشگاه الزهرا و پیام نور آ. شرقی

در مسابقات بسکتبال در مرحله نیمه نهایی تیم دانشگاه الزهرا ۷۴ بر ۵۷ تیم دانشگاه اصفهان را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد و دیدار بین دو تیم بوعلی سینا همدان و پیام نور آذربایجان شرقی با نتیجه ۸۲ بر ۷۰ به سود تیم پیام نور به پایان رسید.

برای شناخت تیم قهرمان دانشگاه الزهرا (س) و پیام نور آذربایجان شرقی رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت و دو تیم دانشگاه اصفهان و بوعلی سینا همدان دیدار رده بندی را برگزار می‌کنند.

نتایج مسابقات شنا در هشت ماده

مسابقات شنا در ۸ ماده پیگیری شد که نفرات زیر عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در ماده ۴ در ۳۳ متر مختلط انفرادی: ۱- ساجده بدر اوغلی تبریزی از دانشگاه تهران ۲- محدثه حسن پور از دانشگاه تهران ۳- ریحانه نوروزی از دانشگاه علامه طباطبایی

در ماده ۲۰۰ متر قورباغه: ۱- مهدیه شبانی از دانشگاه تهران ۲- فاطمه پگاه راد از دانشگاه زند شیراز ۳- سحر دبستانی از دانشگاه زنجان

در ماده ۶۶ متر آزاد: ۱- ریحانه نوروزی از دانشگاه علامه طباطبایی ۲- مائده حضوری از دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۳- سرمه صمدانی از دانشگاه اصفهان

در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت: ۱- محدثه حسن پور از دانشگاه تهران ۲- سلین میرزائیان از دانشگاه تهران ۳- مهگل مروجی از دانشگاه محقق اردبیلی

در ماده ۱۰۰ متر آزاد: ۱- ساجده بدر اوغلی از دانشگاه تهران ۲- سرمه صمدانی از دانشگاه اصفهان ۳- هدیه کاظمی از دانشگاه تهران

در ماده ۶۶ متر قورباغه: ۱- حنانه افشار از دانشگاه الزهرا ۲- مهدیه شبانی از دانشگاه تهران ۳- مائده حضوری از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

در ماده ۶۶ متر پروانه: ۱- حنانه افشار از دانشگاه الزهرا ۲- آناهیتا بهبود از دانشگاه فسا ۳- مائده حضوری از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

در ماده ۴ در ۶۶ متر مختلط تیمی: ۱- تیم دانشگاه تهران ۲- تیم دانشگاه تبریز ۳- تیم دانشگاه فردوسی مشهد

مشخص شدن قهرمانان کاراته در دو وزن

مسابقات کاراته بخش کمیته در دو وزن ۵۰ - و ۵۵ – کیلوگرم و کاتای تیمی و انفرادی برگزار شد و نفرات زیر به مدال طلا، نقره و برنز رسیدند:

در وزن ۵۰ - کیلوگرم: کیمیا فاتح از دانشگاه یزد صاحب مدال طلا شد، فائزه چیذری از دانشگاه خوارزمی نقره گرفت و سیده اسماء دو گوهر از دانشگاه جهرم و کیمیا اصغری از دانشگاه ادیب ساری به صورت مشترک صاحب مدال برنز شدند.

در وزن ۵۵ – کیلوگرم: نرگس السادات میر احمدی اردکانی از دانشگاه تهران طلا گرفت، مدال نقره به زهرا حق پرست از دانشگاه صنعتی امیر کبیر رسید و مدال برنز مشترک به ریحانه سادات حسینی از دانشگاه اراک و شکیلا شجاعی از دانشگاه مازندران رسید.

در کاتای انفرادی: سپیده امینی از دانشگاه پیام نور مدال طلا، ساحل صادقی مدال نقره و حدیثه جمال و آرزو لونجی مشترکا مدال برنز

در کاتای تیمی: تیم دانشگاه مازندران طلا گرفت، تیم دانشگاه شهید چمران اهواز نقره و تیم‌های شهید باهنر کرمان و الزهرا مشترکا به مدال برنز رسیدند.

نتایج مسابقات دوومیدانی

رقابتهای دو ومیدانی در ۶ ماده برگزار شد و نفرات زیر عناوین اول تا سوم را کسب کردند:

در ماده پنجگانه: اول مریم خوش نیت از دانشگاه بوعلی سینا همدان، دوم مهنا حربی از دانشگاه اسوه معاصر تبریز و سوم زهرا کریمی از دانشگاه تهران

در ماده ۶۰ متر با مانع: اول سهیلا اسداللهی از موسسه غیر انتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان، دوم مینا رضایی از دانشگاه زند شیراز، سوم مهنا حربی از دانشگاه اسوه معاصر تبریزی

در ماده پرش سه گام: اول فاطمه عباس از دانشگاه فردوسی مشهد، دوم فاطمه برقی کار از دانشگاه گیلان، سوم نسترن مراد زاده از دانشگاه محقق اردبیلی

در ماده پرتاب وزنه: اول زهرا بختیاری از دانشگاه بوعلی سینا همدان، دوم مبینا میرزایی از دانشگاه پیام نور تهران، سوم وریشه محمودیان از دانشگاه تهران

در ماده دوی ۴۰۰ متر: اول زهرا زارعی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوم حوریه رحمانی از دانشگاه اصفهان، سوم سارا ملکی از دانشگاه رازی کرمانشاه

در ماده دو ۱۵۰۰ متر: اول لیلا جوانمرد از دانشگاه فردوسی مشهد، دوم سمیرا زمانی از دانشگاه بوعلی سینا همدان، سوم یگانه کریم از دانشگاه الزهرا

دانشگاه تهران صدر نشین توزیع مدال‌ها

در پایان ششمین روز از پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و در جدول توزیع مدال‌ها و امتیازات تیم دانشگاه تهران با ۱۲ طلا، ۵ نقره، ۷ برنز و ۲۰۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و دانشگاه اصفهان با ۳ طلا، ۲ نقره، ۳ برنز و ۷۸ امتیاز دوم است.

دانشگاه الزهرا با ۴ طلا، ۲ نقره، ۴ برنز و ۷۷ امتیاز در جایگاه سوم است و دانشگاه‌های زند شیراز با ۳ طلا، ۳ نقره، ۱ برنز و ۶۵ امتیاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان با ۱ طلا، ۱ نقره، ۴ برنز و ۴۰ امتیاز و دانشگاه فردوسی مشهد با ۲ طلا، ۲ برنز و ۳۸ امتیاز به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم قرار دارند.