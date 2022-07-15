۴ تیم برتر بسکتبال، والیبال و فوتسال دانشجویان دختر مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین روز از رقابتهای پانزدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان دختر در رشته‌های بسکتبال، والیبال و فوتسال پیگیری و با شناخت تیم‌های راه یافته به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

در رقابتهای بسکتبال که با شرکت ۱۲ تیم در سالن شهدای دانشگاه تبریز برگزار شد، بعد از انجام رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی، تیم‌های دانشگاه‌های الزهرا، اصفهان، بو علی سینا همدان، پیام نور آذربایجان شرقی موفق شدند به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه پیدا کردند.

بر این اساس امروز ابتدا تیم دانشگاه الزهرا (س) با تیم دانشگاه اصفهان و تیم دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان و پیام نور آذربایجان شرقی به مصاف یکدیگر می‌روند تا چهره تیم‌های صعود کننده به فینال مشخص شود.

در مسابقات والیبال که با شرکت ۱۲ تیم در سالن ژیمنازیوم دانشگاه تبریز برگزار می‌شود چهار تیم الزهرا (س)، مازندران، تهران و تبریز با شکست حریفان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

بدین ترتیب امروز برای معرفی تیم‌های راه یافته به مرحله نهایی ابتدا دو تیم دانشگاه الزهرا (س) و تهران به مصاف یکدیگر می‌روند، سپس دو تیم مازندران و تبریز رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.

در رقابتهای فوتسال که در سالن استاد شهریار دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌شود ۱۲ تیم با هم به رقابت پرداختند که پس از پایان دور گروهی و مرحله حذفی ۴ تیم دانشگاه‌های تبریز، فنی و حرفه‌ای مازندران، فردوسی مشهد و علامه طباطبایی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

امروز برای شناخت تیم‌های صعود کننده به مرحله نهایی ابتدا تیم دانشگاه تبریز میزبان رقابتها مقابل تیم دانشگاه علامه طباطبایی قرار می‌گیرد. سپس دو تیم دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای مازندران و فردوسی مشهد رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.

همچنین رقابتهای کاراته امروز در دو بخش کاتا (انفرادی و تیمی) و کمیته در دو وزن منهای ۵۰ و ۵۵ کیلو گرم برگزار خواهد شد.

مسابقات دو و میدانی در مواد ۶۰ متر، ۶۰ متر با مانع، پرش سه گام ،۴۰۰ متر، پرتاب وزنه، پرش ارتفاع ،۱۵۰۰ متر، پرش طول و ۸۰۰ متر آغاز خواهد شد.

مسابقات شنا در ۱۰ ماده انفرادی و ۲ ماده تیمی برگزار می‌شود که امروز دانشجویان در ۸ ماده ۱۰۰ متر آزاد ،۶۶ متر قورباغه ،۶۶ متر پروانه، ۴ در ۶۶ متر مختلط تیمی، ۶۶ متر آزاد، ۲۰۰ متر قورباغه، ۱۰۰ متر کرال پشت و ۴ در ۳۳ مختلط انفرادی برگزار خواهد شد.

پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور از ۱۹ لغایت ۲۵ تیر ماه در ۱۰ رشته ورزشی به میزبانی دانشگاه تبریز در حال برگزاری است.