به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، همزمان با بیست و پنجم تیرماه ۱۴۰۱ در سومین روز عملیات بازگشت حجاج به کشور، پرواز برگشت زائران بیت الله الحرام با ۶ پرواز به فرودگاه‌های سه شهر تهران، کرمان، تبریز برقرار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام شده در روز شنبه عملیات بازگشت حجاج با دو پرواز از فرودگاه جده به فرودگاه حضرت امام (ره) انجام خواهد شد. اولین گروه از حجاج در ساعت ۹و۲۵ دقیقه صبح امروز به شماره پرواز ۱۸۰۱ شامل کاروان‌های ۱۷۶۱۸-۱۷۰۸۷-۱۱۰۶۲ در فرودگاه امام خمینی (ره) به میهن باز می‌گردند. پرواز دوم از حجاج به شماره پرواز ۱۸۰۵ شامل کاروان‌های ۱۷۶۱۸- ۲۲۰۰۱-۱۷۳۵۳ ساعت ۵ و۴۰ دقیقه بامداد ۲۶ تیرماه در فرودگاه حضرت امام (ره) به زمین می‌نشیند.

بازگشت حجاج کرمانی با دو پرواز از جده به فرودگاه کرمان انجام خواهد شد. اولین گروه از زائران بیت الله الحرام با پرواز شماره ۱۸۱۱ شامل کاروان‌های ۲۶۲۴۷-۲۶۰۰۹ ساعت ۱۱و۴۵ دقیقه امروز وارد فرودگاه بین المللی کرمان می‌شوند و پرواز دوم به شماره ۱۸۱۳ شامل کاروان‌های ۲۶۰۱۹-۲۶۰۱۷ در ساعت ۲۲و۲۰ امشب از طریق فرودگاه کرمان به میهن باز می‌گردند.

همچنین زائران استان آذربایجان شرقی روز شنبه با دو پرواز از جده به تبریز باز خواهند گشت. اولین پرواز در ساعت ۱۵و ۵۵ دقیقه بعدازظهر امروز به شماره ۱۸۱۵ شامل کاروان‌های ۱۱۰۴۸-۱۱۰۴۳ از جده به فرودگاه تبریز وارد می‌شوند و پرواز دوم شامل کاروان‌های ۱۱۰۱۵-۱۱۰۰۴ در ساعت ۲ و ۵ دقیقه بامداد روز ۲۶ تیرماه به فرودگاه بین المللی شهید آیت الله مدنی تبریز وارد می‌شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی «هما»، خانواده‌های گرامی حجاج برای دریافت اطلاعات مربوط به روز و ساعت پروازهای بازگشت می‌توانندبه سایت haj.iranair.com مراجعه کنند.

همچنین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما»، برای دسترسی هموطنان به اطلاعات پروازهای بازگشت حجاج به کشور، شماره تلفن‌های پاسخگویی را در مراکز استان‌ها را به شرح ذیل اعلام می‌کند: مرکز ارتباطات مردمی «هما» ۴۶۶۲۵۱۵۱-۰۲۱ در فرودگاه تبریز ۳۲۶۰۶۱۶۹- ۰۴۱ در فرودگاه کرمان ۳۲۱۱۰۸۲۰-۰۳۴