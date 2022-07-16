مجلس با آئین نامه دولت درباره رتبه بندی معلمان مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (۲۵ تیرماه شنبه) در صحن علنی مجلس طی تذکر آئین نامه‌ای با اشاره به اصل ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی گفت: نکته بر این است که چرا هیئت رئیسه مجلس طبق آئین نامه داخلی مجلس جایگاه نمایندگان و مجلس را حفظ نمی‌کند.

وی افزود: مجلس قانون را در عرصه‌های مختلف مصوب می‌کند که از جمله آن افزایش حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی و افزایش حقوق‌های مختلف در کشور است اما شاهد هستیم که دولت قوانین مجلس را درست اجرا نمی‌کند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: هیئت رئیسه و رئیس مجلس باید بر اجرای درست قوانین مجلس اصرار داشته باشند. موضوع رتبه بندی معلمان نیز مورد دیگری در این باره است. آئین نامه‌ای که دولت آن را مصوب کرده شامل ۱۵ مورد است که به صراحت در مغایرت با قانون مجلس قرار می‌گیرد.

نیک بین گفت: دولت باید آئین نامه اجرایی قانونی که مجلس آن را مصوب کرده بنویسد و حق ندارد قانون را کم و زیاد کند. جایگاه مجلس را حفظ و بر قواعد و مقررات آن اصرار کنید. چرا ۴۶۰ هزار معلم به خاطر آئین نامه داخلی دولت که خود آن را تنظیم و مصوب کرده، از منافع اجرای این قانون محروم شده‌اند؟

وی اظهار داشت: قانون نامه اجرایی باید بر اساس مصوبه مجلس باشد. کمیسیون آموزش، نمایندگان و کلیه مجلس با آئین نامه اجرایی که ۴۶۰ هزار معلم را از شمول رتبه بندی خارج کرده، مخالف هستند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس تصریح کرد: هیئت رئیسه باید اجرای افزایش حقوق و رتبه بندی را پیگیری کند و هر دلیلی برای عدم اجرای آن وجود دارد، به صورت علنی بیان شود. چرا که مجلس در برنامه و بودجه هم منابع و هم مصارف این موضوع را مشخص کرده است.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نیک بین گفت: نکته شما بسیار دقیق و درست بود و در هیئت تصویب در حال بررسی است و مجلس به موضوع ورود کرد و دولت نیز آئین نامه را هنوز مصوب نکرده است.