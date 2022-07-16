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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۵

بابایی کارنامی در تذکر شفاهی:

دولت اجرای قوانین مترقی همچون رتبه‌بندی معلمان را پیگیری کند

دولت اجرای قوانین مترقی همچون رتبه‌بندی معلمان را پیگیری کند

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: آیا باید شاهد عدم اجرای قوانین مترقی همچون رتبه‌بندی معلمان باشیم؟ از دولت توقع داریم در این مسیر کمک کند تا فضای عادلانه در کشور شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابائی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (شنبه، ۲۵ تیرماه) در نشست علنی مجلس در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: تا چه زمانی باید شاهد عدم اجرای قوانین مترقی همچون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دولت و شهرداری‌ها باشیم؟ از دولت توقع داریم در این مسیر کمک کند تا فضای عادلانه در کشور شکل بگیرد.

وی همچنین خطاب به معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد کشور عنوان کرد: آقایان مخبر و خاندوزی! متولی امور اقتصادی کشور کیست؟، چه کسی پاسخگوی تورم افسارگسیخته بازار است؟ آیا اطراف شما کسانی که به نان شب نیاز دارند و حداقل درخواست آنها این است وجود دارد؟

کد مطلب 5539584

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