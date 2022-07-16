به گزارش خبرنگار مهر، علی بابائی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (شنبه، ۲۵ تیرماه) در نشست علنی مجلس در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: تا چه زمانی باید شاهد عدم اجرای قوانین مترقی همچون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دولت و شهرداری‌ها باشیم؟ از دولت توقع داریم در این مسیر کمک کند تا فضای عادلانه در کشور شکل بگیرد.

وی همچنین خطاب به معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد کشور عنوان کرد: آقایان مخبر و خاندوزی! متولی امور اقتصادی کشور کیست؟، چه کسی پاسخگوی تورم افسارگسیخته بازار است؟ آیا اطراف شما کسانی که به نان شب نیاز دارند و حداقل درخواست آنها این است وجود دارد؟