به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۲۵ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۵ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- اعتقاد به اسلام
تبصره - متقاضیان اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام، باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.
ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
پ- داشتن تابعیت ایرانی و اعراض از تابعیت غیرایرانی
ت- داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و ۱۸ سال تمام برای متقاضیان عضویت
ث- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل
ج- عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
چ- دارا بودن مجوز یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند
تبصره- کانونهای بازنشستگان از حکم این جز مستثنی هستند.
ح- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل
خ- عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و هواداری آنها
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها
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