به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۲۵ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۵ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- اعتقاد به اسلام

تبصره - متقاضیان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام، باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.

ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

پ- داشتن تابعیت ایرانی و اعراض از تابعیت غیرایرانی

ت- داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و ۱۸ سال تمام برای متقاضیان عضویت

ث- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل

ج- عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

چ- دارا بودن مجوز یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند

تبصره- کانون‌های بازنشستگان از حکم این جز مستثنی هستند.

ح- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل

خ- عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و هواداری آنها

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و عدم استعمال آنها