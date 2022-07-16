به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه صهیونیستی i۲۴NEWS امروز در گزارشی اعلام کرد که ژنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی هفته آینده، در سفری سه روزه، برای نخستین بار در تاریخ روابط تل‌آویو – رباط، به مغرب سفر می‌کند.

بنابراین گزارش، این دیدار به صورت رسمی انجام می‌شود و طی آن برای نخستین بار یک مقام در کسوت رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی با مقامات مغربی رسماً دیدار و گفتگو خواهد کرد.

منابع عبری هنوز جزئیات بیشتری از این سفر سه روزه و موضوعات قابل طرح در آن ارائه نکرده‌اند.

گفتنی است روابط مغرب و رژیم صهیونیستی پس از تنش‌هایی که منجر به سردی روابط شده بود از اواخر سال ۲۰۲۰ با امضای توافق عادی سازی روابط با میانجیگری دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، از سرگرفته شد.

پس از امضای این توافق، مقامات مغرب و رژیم صهیونیستی سفرهای متعدد دوجانبه داشته‌اند و توافقات متعددی را در زمینه‌های مختلف به امضا رسانده‌اند. این در حالی است که مردم و جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی مغرب با برقراری روابط دوجانبه با رژیم صهیونیستی مخالفند و با برگزاری تظاهرات این مخالفت را به گوش حاکمیت مغرب رسانده‌اند.