وزیر بهداشت و درمان به مجلس احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (شنبه، ۲۵ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد زیر اعلام وصول شد:
- لایحه اصلاح بند ه تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
- سوال ملی محمود عباس زاده مشکینی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استفاده از مدیران بخش خصوصی در مصادیق مدیریت دولتی و بلاتکلیفی دانشجویان متقاضی انتقال به داخل کشور
- سوال ملی محمدصالح جوکار و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم توجه وزارت بهداشت نسبت به انجام تعهدات مشترک با خیرین در ساخت و تجهیز مراکز درمانی
- سوال ملی فتح الله توسلی و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم توجه وزارت بهداشت به وضعیت بهداشتی و تأمین کادر موردنیاز در مراکز درمانی شهرستانها و روستاها
- سوال ملی مهدی عسگری و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه مدیریت شیوع ویروس کرونا و ابهامات در زمینه واکسیناسیون اجباری و عوارض آن
- سوال ملی احمد راستینه و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ورزش در خصوص عدم تصویب آئین نامه اجرایی قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
خبرگزاری مهر را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
نظر شما