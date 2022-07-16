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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۹

با اعلام وصول سوال نمایندگان؛

وزیر بهداشت و درمان به مجلس احضار شد

وزیر بهداشت و درمان به مجلس احضار شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ۴ فقره سوال نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (شنبه، ۲۵ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد زیر اعلام وصول شد:

- لایحه اصلاح بند ه تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

- سوال ملی محمود عباس زاده مشکینی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استفاده از مدیران بخش خصوصی در مصادیق مدیریت دولتی و بلاتکلیفی دانشجویان متقاضی انتقال به داخل کشور

- سوال ملی محمدصالح جوکار و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم توجه وزارت بهداشت نسبت به انجام تعهدات مشترک با خیرین در ساخت و تجهیز مراکز درمانی

- سوال ملی فتح الله توسلی و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم توجه وزارت بهداشت به وضعیت بهداشتی و تأمین کادر موردنیاز در مراکز درمانی شهرستان‌ها و روستاها

- سوال ملی مهدی عسگری و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه مدیریت شیوع ویروس کرونا و ابهامات در زمینه واکسیناسیون اجباری و عوارض آن

- سوال ملی احمد راستینه و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ورزش در خصوص عدم تصویب آئین نامه اجرایی قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

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کد مطلب 5539393
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • hamed IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 1
      پاسخ
      مطالبه اصلی کادرجانفشان بهداشت درمان برقراری فوق العاده خاص باضریب3کارکنان غیرهیات علمی وزارت بهداشت....باتشکرازپیگیری شما عزیزان...
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      در شرایط کرونا اجباری کردن ماسک ومخالفت با برگزاری تجمعات از وظایف وزارت بهداشت ووزارت کشور است حداقل مخالفت کنید ولو وزارت بهداشت قبول نکند باز بودن مرزها مسافرتهای زمینی کربلا و....اعزام زیاد به حج شیوع وبا کرونا کنگو کریمه ابله میمونی و....سل هپاتیت از عراق وافغانستان وسوریه و...حضور افریقاییان

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