افزایش ۱۰۰ درصدی مراجعان سرپایی کرونا/آماده باش وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی اظهار داشت: تعداد بستریها نیز نسبت به هفته گذشته ٧٠ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: تعداد افراد بستری ٣٨٠٠ نفر و بستری در آی سی یو نیز ٦٨٠ نفر است، ضمن اینکه آمار فوتی نیز افزایش زیادی نداشته است.
کریمی با تاکید بر اینکه آماری که در سایت وزارت بهداشت اعلام میشود بر مبنای تعریف سازمان بهداشت جهانی و پی سی آر مثبت است، گفت: آمار اعلامی در مقایسه با هفته گذشته، بر مبنای علائم بالینی کووید است.
وی درباره استانهایی که بیشترین مراجعه و بستری را داشته اند، افزود: استانهای خوزستان و خراسان جنوبی بیشترین مراجعان سرپایی و قم و کرمان بیشترین بستری را در موج هفتم داشته اند که این آمار نیز بر مبنای جمعیت به نسبت یک در ۱۰۰ هزار و زمان شروع موج هفتم در آن استانها بوده است.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: سویه جدید امیکرون مسریترین نوع زیرگونه کرونا است، هرچند مرگ و میر آن به شدت دلتا و گونههای قبل نیست، اما کسانی که بیماری زمینهای و یا ضعف سیستم ایمنی دارند باید مراقبت بیشتری از خود داشته باشند و حتی در فضاهای کم جمعیت و باز ماسک بزنند.
کریمی ادامه داد: واکسیناسیون بهترین شیوه مراقبتی است و هرکسی بیش از شش ماه از تزریق واکسنش میگذرد حتماً نوبت یادآور را تزریق کند ماسک زدن در فضاهای پرجمعیت مترو و اتوبوس و جدی گرفتن خودمراقبتی و شیوه نامههای بهداشتی راه گریز از این ویروس است.
وی تاکید کرد: تمامی بیمارستانهای کشور با تجهیز امکانات و تقویت زیرساختها در آماده باش کامل هستند و مشکلی در پذیرش بیماران نداریم.
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