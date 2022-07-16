به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسین زاده که از مدتها پیش مدنظر باشگاه شارلوا بلژیک قرار داشت، سرانجام حضورش در این تیم را قطعی کرد.

مهدی بیات مالک ایرانی این باشگاه امروز با تشریح آخرین وضعیت نقل و انتقالاتی این باشگاه، این خبر را تأیید کرد.

بیات در تازه‌ترین مصاحبه خود تاکید کرد که این باشگاه به زودی پذیرای «نذیر بن بوعلی» بازیکن الجزایری تیم پارادو و امیرحسین حسین زاده بازیکن ایرانی از استقلال خواهد بود.

بیات درباره امیرحسین حسین زاده گفت: این یک پروفایل خاص است که ما برای مدت طولانی دنبال می‌کنیم. هم من و هم مربی تیم دیوانه این بازیکن هستیم.

وی افزود: حسین زاده یک بازیکن جوان است. ما سعی می‌کنیم به سرعت قرارداد را ببندیم، زیرا می‌دانیم که یک بند آزادسازی در قراردادش وجود دارد و باید مبلغی را به باشگاه استقلال بپردازیم.

مالک باشگاه شارلوا تاکید کرد: ما این بند را فعال می‌کنیم. همچنین درخواست ویزا را نیز ارسال کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسین زاده در روزهای گذشته در تمرین استقلال حضور داشت اما امروز در تمرین آبی‌ها غیبت داشت تا حضورش در شارلوا جدی تر بشود.

در قرارداد حسین زاده آمده است که در صورت داشتن پیشنهاد خارجی با پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار دلار می‌تواند این تیم را ترک کند. به نظر می‌رسد شارلوا هم با پرداخت این مبلغ به استقلال، رضایتنامه حسین زاده را گرفته است.

شارلوا در سال‌های اخیر بازیکنانی نظیر کاوه رضایی، علی قلی زاده و یونس دلفی را از ایران به خدمت گرفته بود.

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