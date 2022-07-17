به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی تا روز شنبه اول مرداد تمدید شد.

داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی http://azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد، ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته/محل‌های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.