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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۵۸

ویژه استعدادهای درخشان؛

ثبت‌نام بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد تا اول مرداد تمدید شد

ثبت‌نام بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد تا اول مرداد تمدید شد

مهلت ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی تا روز شنبه اول مرداد تمدید شد.

داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی http://azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد، ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته/محل‌های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.

کد مطلب 5540159
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دانشگاه ازاد اینقدر صندلی خالی داره که کنکورش هم الکیه یکی را میشناسم حتی 5 تا تست هم نزد ارشد دانشگاه ازاد رفت کلا دانشگاه ازاد ورشکسته ودنبال شهریه است پس ازمونهای مسخره اش راهم بردارد با پول ثبت نام کنند

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