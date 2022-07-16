آیت الله جنتی شناسنامه انقلاب است/همکاری خوب شورای نگهبان بامجلس

فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد یک ساله شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مجموعه‌ای است که فعالیت فراحاکمیتی دارد و قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی را بر عهده این مجموعه گذاشته است.

وی افزود: بحث نظارت بر انتخابات و همچنین بررسی تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، کار بزرگی است.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد افراد شورای نگهبان که وظایف این شورا را پیگیری می‌کنند به لحاظ عددی محدود هستند، خدمت برای آنها سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد بود. به ویژه در مواقع خاصی همچون تصویب بودجه این شرایط تشدید می‌شود.

توسلی تأکید کرد: سال گذشته در بحث تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ شورای نگهبان همکاری بسیار خوبی با مجلس شورای اسلامی داشت و گاهی تا ساعات پایانی روز همگام با نمایندگان موضوعات را بررسی کرده و ارتباط خوبی با مجلس برقرار کرده بود.

وی ادامه داد: قطعاً شورای نگهبان این روزها که بحث برنامه هفتم توسعه را در پیش داریم، وظیفه سنگینی برعهده دارد اما با توجه به همکاری‌های پیشین امید داریم این بار نیز همکاری مجلس و شورای نگهبان به خوبی ادامه یابد.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با اشاره به هجمه‌های اخیر از سوی رسانه‌های معاند نسبت به شورای نگهبان اظهار داشت: برخی هجمه‌ها علیه شورای نگهبان همیشگی بوده است و برخی از افراد که منافع شأن به خطر می‌افتد و به نوعی علت برخوردهای شورای نگهبان را نمی‌دانند و آن را درک نمی‌کنند ممکن است با تصمیمات این شورا، مخالفت کنند. نکته مهم آن است که هیچکدام از این موارد تأثیری بر عملکرد شورای نگهبان نداشته و نخواهد داشت.

توسلی با اشاره به خدمت چندین ساله آیت الله جنتی به شورای نگهبان و انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آیت الله جنتی شناسنامه انقلاب است. من این نکته را به خود ایشان گفتم. او سالیان سال چه قبل از انقلاب و چه پس از آن کنار امام خمینی (ره) حضور داشته و در شرایط سختی که کشور نیاز داشته است، سینه خود را سپر کرده و در مقابل حملات دشمن عمر خود را در راه دفاع از نهضت انقلاب فدا کرده است.