مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه سالروز تأسیس شورای نگهبان درباره عملکرد این نهاد، اظهار داشت: به طور کلی شورای نگهبان مهمترین نهاد در انقلاب اسلامی برای حفظ انقلاب و جمهوری اسلامی است.
وی بیان کرد: دولتها و مجالس عوض میشوند و سلایق مختلف سیاسی روی کار میآیند، اما شورای نگهبان به عنوان یک لنگرگاه مطمئن همواره وجود دارد و فقط قانون اساسی و شرع مقدس اسلام را برای تصمیماتش لحاظ میکند. شورای نگهبان از انقلاب اسلامی صیانت میکند و مراقب است که انحرافی ایجاد نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر مجموعهای ممکن است خطایی کند چرا که انسانها از خطا مصون نیستند، اما شورای نگهبان تاکنون با کمترین خطا و اشکال وظایفش را انجام داده است. تصور اینکه انقلاب اسلامی بدون شورای نگهبان باشد، تصوری بسیار خطرناک است و علت هجمهها به شورای نگهبان این است که دشمنان همه تلاش خود را میکنند که ضربهای به انقلاب ما بزنند اما همواره به سد محکم شورای نگهبان در حفاظت از انقلاب اسلامی برمیخورند.
شریعتی اظهار داشت: شورای نگهبان در تمام این سالها حافظ جمهوریت نظام بوده است. علی رغم اینکه دائماً گفته میشود شورای نگهبان فقط مباحث شرعی را در نظر دارد، اما شورای نگهبان همواره قانون اساسی و شرع مقدس اسلام را به طور توأمان مورد توجه قرار میدهد. مجلس در مصوبات خود دقت میکند لطمهای به جمهوریت و اسلامیت نظام وارد نشود که شورای نگهبان هم این موضوع را در بررسی مصوبات مجلس مدنظر دارد.
وی در مورد نقش آیت الله جنتی در شورای نگهبان، گفت: نقش آیت الله جنتی در شورای نگهبان بی بدیل بوده است و همه شورای نگهبان را به اسم آیتالله جنتی میشناسند. آیت الله جنتی کاملاً دقیق عمل میکند و همواره مُرِّ قانون و شرع مقدس اسلام را مدنظر قرار داده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: آیت الله جنتی از زمانی که در شورای نگهبان حضور داشته است، بیشترین فداکاریها را انجام داده است و با وجود آنکه بارها متقاضی بوده که مسئولیت خود را واگذار کند، اما تا لحظهای که مقام معظم رهبری صلاح بدانند، آیت الله جنتی به مسئولیت خود در شورای نگهبان ادامه میدهد.
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