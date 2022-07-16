جزئیات فعالیت اقتصادی بنیاد مستضعفان در بهار ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک با اشاره به جزئیاتی از عملکرد اقتصادی بنیاد مستضعفان طی ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: درآمد بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان در ۳ ماهه نخست امسال، رشدی ۴۳ درصدی را تجربه کرد و این به معنای تحقق ۱۰۵ درصدی بودجه بنیاد در فصل بهار امسال است.



معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان با بیان اینکه بیشترین سهم درآمدی در این بازه زمانی متعلق به صنایع معدنی است گفت: سهم این صنایع در درآمد این فصل، ۳۳ درصد بوده و پس از آن، رشته فعالیت‌های «برق، انرژی و روان‌کننده ها» با سهم ۲۳ و «صنایع غذایی و کشاورزی و دامپروری با سهم ۲۲ درصدی قرار دارند. این در حالی است که سهم فعالیت‌های اقتصادی در صنایع «ساختمانی» و «سیاحتی و گردشگری و حمل و نقل» به ترتیب ۶ و ۳ درصد بوده است.



به گفته وی بیشترین رشد درآمد در ۳ ماهه ابتدایی امسال متعلق به بخش «سیاحتی و گردشگری و حمل و نقل» است که رشدی ۸۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده و پس از آن بخش «غذایی و کشاورزی و دامپروری» قرار دارد که افزایش ۵۹ درصدی را داشته است. همچنین در بخش «برق، انرژی و روان‌کننده ها» شاهد رشدی ۴۹ درصدی و در بخش «ساختمانی» و «معدنی» به ترتیب ۳۳ و ۳۲ درصد رشد درآمدی محقق شده است.



اتابک با اشاره به ارزآوری صنایع اقتصادی بنیاد مستضعفان برای کشور طی فصل نخست امسال گفت: امسال نیز علی رغم محدودیت‌های موجود و همچنین ادامه داشتن تحریم‌های ظالمانه، در ۳ ماهه نخست امسال شاهد صادرات ۲۹۴ میلیون دلاری صنایع مختلف در بنیاد مستضعفان بودیم که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته و صادرات در این مدت معادل ۲۵ درصد درآمد بنیاد در فصل نخست امسال بوده است.



معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان مقاصد صادراتی ۴۵ محصول تولیدی در بنیاد را ۴۲ کشور از ۴ قاره آسیا، اروپا، آفریقا و اقیانوسیه اعلام کرد.



وی در ادامه با بیان اینکه تولید محصولات و خدمات بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان طی دوره ۳ ماهه ۱۴۰۱، حدود ۵.۹ درصد رشد داشته است گفت: طی این دوره زمانی بالغ بر ۱.۱ میلیون تن انواع محصولات در زنجیره فولاد، ۴.۱ میلیون تن سیمان و کلینکر، ۳.۶ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک، ۱۳۰ میلیون لیتر انواع روانکارها، ۶.۷ هزار تن انواع تایر، ۴.۹ میلیون مگاوات ساعت انرژی برق، ۱۴۸ هزار تن شیر گاو، ۶۰ هزار تن محصولات باغی، زراعی و گلخانه‌ای، ۲۵۰ میلیون لیتر انواع نوشیدنی و ۴۴ هزار تن انواع فراورده‌های لبنی تولید شده و در بخش خدمات نیز ۲۰۷ میلیون تن کیلومتر حمل بار ریلی، بالغ بر ۹۰۰ هزار متریک تن خدمات بندری در بخش نفت و ۲۷۹ هزار TEU خدمات بندری کانتینری، ارائه خدمات داشته ایم.



اتابک در پایان با تشریح فعالیت‌ها و برنامه ریزی های بنیاد مستضعفان در حوزه سرمایه گذاری در صنایع مختلف خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری گروه بنیاد در دوره ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده که با سرمایه‌گذاری صورت گرفته و پیشرفت فیزیکی مناسب در پروژه‌های جاری، تا امروز ۴ پروژه با ارزش سرمایه گذاری بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که یکی از مهمترین این پروژه‌ها، اضافه شدن واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات ساعت به شبکه تولید برق کشور است.